Así será la nueva serie de Prime Vídeo basada en la novela 'La templanza' de María Dueñas

Los fans de Leonor Watling y de LaTemplanza, la exitosa novela romántica de la escritora María Dueñas (El tiempo entre costuras, Las hijas del Capitán), ya se frotan las manos con la noticia de lo que está por venir el próximo 2020.

Producida por Atresmedia Studios, Amazon Original será la encargada de estrenar en 2020, en más de 200 países y en exclusiva a través de su plataforma en streaming Amazon Prime Video, La Templanza, una serie de 10 episodios de 50 minutos de duración ambientada a finales del siglo XIX que narra la historia de Mauro Larrea y Soledad Montalvo, un hombre y una mujer que se ven unidos por el destino y el entorno que les rodea. La serie nos hará viajar desde las minas de plata de México del siglo XIX, hasta la gloriosa ciudad de Jerez, famosa por poseer las bodegas más importantes del mundo. La Habana colonial y la aristocrática ciudad londinense serán otros de los escenarios que recogerán las glorias, derrotas, intrigas y riñas de una historia plagada de adversidades y pasión.

Leonor Watling y Rafael Novoa serán los encargados de dar vida a los protagonistas de la novela, Soledad Montalvo y Mauro Larrea. Completan el reparto actores de diversas nacionalidades como Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, los mexicanos Esmeralda Pimentel, Raúl Briones y Alejandro de la Madrid o el actor londinense Nathaniel Parker.

Todos los usuarios de Amazon Prime podrán disfrutar en exclusiva de La Templanza, a través de la app Amazon Prime Video desde cualquier dispositivo, pudiendo descargar todos los episodios para verlos sin conexión ni coste adicional desde cualquier lugar.

Esta nueva serie se incorpora a un catálogo amplísimo de series y películas, incluyendo producciones de Amazon Originals como las galardonadas Good Omens, The Grand Tour y The Marvelous Mrs. Maisel y producciones españolas como la esperada serie documental El Corazón de Sergio Ramos, o el exitoso LaLiga Six Dreams.

"Un asunto privado" y "El Cid", nuevas apuestas de Amazon Original para este 2020

La exitosa productora Bambú Producciones (Fariña, Las chicas del cable, Velvet) en colaboración con Amazon Original será la encargada de hacernos llegar a todos los usuarios de Amazon Prime la nueva serie Un asunto privado. Creada por Teresa Fernández Valdés, Ramón Campos y Gema R. Neira. Ocho episodios que narran la historia de Marina Belloch, una valiente dama de la alta sociedad de finales de los años 40 que se propondrá detener a un asesino en serie con la ayuda de su mayordomo Héctor. Una historia trepidantemente divertida en la que Marina deberá de luchar en la sociedad que vive contra el clásico estereotipo de hombre detective.

Otra de las novedades con las que nos sorprenderá Amazon es con El Cid, una nueva serie inspirada en las aventuras del héroe medieval Rodrigo Díaz de Vivar (Jaime Lorente), narrando desde su niñez hasta el momento en el que logró convertirse en el héroe de guerra más importante de su época, y todo ello, conviviendo con las diversas culturas y religiones de la época (cristianos, judíos y musulmanes).

Esta ambiciosa superproducción de Amazon apunta a ser la serie histórica más ambiciosa y grande de toda Europa nunca antes rodada en castellano, disponiendo de un set que supera los 4.000 metros cuadrados y un equipo de más de 200 profesionales.

