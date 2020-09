Prepárate para la nueva temporada de snowboard con todo lo que necesitas

No exageramos: queda muy poco tiempo para que comience a nevar en la península. Ante semejante previsión, los que amamos el snowboard estamos poniendo a punto todo el equipamiento: desde la tabla hasta el casco y la cámara deportiva. ¿Y tú? ¿Aún no te has preparado?

Sabemos que te gusta el snowboard tanto como a nosotros, así que te hemos preparado una lista con todo lo que necesitas para disfrutar de él este invierno. En nuestra labor de investigar cuáles son los mejores accesorios de Amazon para practicar este apasionante deporte no nos hemos dejado nada en el tintero. ¿A qué esperas para hacerte con todo el equipamiento?

AIRTRACKS SBBR3BD103 - Set para snowboard

Este completo kit de Airtracks contiene todo lo que necesitas para comenzar a disfrutar del snowboard. Así, en él encontrarás la tabla, las fijaciones y la bolsa de transporte para que puedas guardarlo y transportarlo cómodamente.

La tabla de snowboard que incluye este set nos gusta especialmente por su versatilidad, ya que admite todo tipo de terrenos y brinda una gran libertad de movimientos. Su tablero de roble presenta un diseño plano y una flexibilidad media, siendo perfecto para hacer deslizamientos ultrarrápidos por la nieve.

Las fijaciones que incluye este kit ofrecen una dureza media-alta y algo muy positivo de ellas es que sean compatibles con tablas de distintas marcas. Se venden en tres tallas, que comprenden los números de calzado desde el 38 hasta el 47.

Comprar

Burton Instigator - Tabla de snowboard

La Burton instigator es una tabla que cumple todos los requisitos para llevar el disfrute de este deporte al siguiente nivel. De hecho, estamos ante una de esas tablas de snowboard de calidad premium que son capaces de sobrepasar las expectativas de los usuarios más experimentados.

Esta tabla de snowboard posee un puente plano y cuenta con tecnología rocker, siendo muy indicada para usuarios de nivel intermedio. Ofrece una rigidez media-baja y se muestra equilibrada en cuanto al enganche, dinamismo y estabilidad. La vemos idónea para practicar este deporte en pista.

Con respecto a su tecnología y materiales, este modelo de Burton se revela como una de las tablas de snowboard más sofisticadas del mercado. Su diseño direccional le confiere gran versatilidad y su perfil plano es perfecto para optimizar tu equilibrio, mientras que su forma cónica aporta suavidad en los giros.

El plato fuerte de esta tabla es su núcleo patentado Superfly 800G con tecnología Dual Zone EGD. El mismo alterna capas de madera blanda y dura para aligerar su peso sin menoscabar su resistencia. La utilización de la fibra de vidrio no hace sino mejorar nuestro rendimiento cuando descendemos por la nieve.

Comprar

Lange XT Free 100 - Botas de esquí

Si estás buscando una bota de esquí de hombre que presente un óptimo equilibrio entre rendimiento y comodidad, no te puedes perder este modelo de la marca Lange. Su peso liviano y potencia lo convierten en un accesorio perfecto para practicar snowboard.

Una de las cosas que más nos gustan de estas botas de esquí es su cierre con sistema Power V-Lock. Este está especialmente diseñado para brindar un movimiento confortable y una gran estabilidad incluso en los descensos más pronunciados.

Estas botas cuentan con un índice de Flex 100, lo cual le permite deslizarse a máxima velocidad en todo tipo de terrenos. Nos han parecido especialmente interesantes sus buenos sistemas de enganche a base de cuatro ganchos de aluminio y un power strap.

A nuestro juicio, estas botas de esquí estarían indicadas para un usuario de nivel intermedio o experto que busque potenciar su rendimiento. Merece la pena destacar su fácil mantenimiento y la gran movilidad que proporciona su holgada estructura.

Comprar

Burton Custom - Fijaciones de snowboard

Las fijaciones de snowboard Burton Custom destacan por su carácter versátil y por su gran accesibilidad. Son justo lo que necesitas para conseguir descensos rápidos y extremadamente seguros. La eliminación del plástico entre los pies y la tabla ha sido todo un acierto para incrementar nuestras sensaciones mientras nos deslizamos en ella.

Son muchos los aspectos que podemos destacar de estas fijaciones Burton. Por un lado tenemos lo sencillas que son de colocar en la tabla mediante straps, por otro tenemos el óptimo equilibrio entre ajuste y soporte.

Estas fijaciones son perfectas para usuarios novatos o intermedios, ya que su cuidado diseño es ideal para ir evolucionando progresivamente. El único pero que podemos ponerles es que no resultan compatibles con todo tipo de tablas (no sirve para la Burton 3D o las INSERT 4x4 y 4x2).

Comprar

Trespass SKYHIGH - Casco de nieve

Este casco de esquí unisex para adultos sobresale por brindar total seguridad en todo tipo de deportes de nieve, siendo perfecto para practicar esquí alpino y snowboard. Cuenta con una carcasa realizada en ABS de alta densidad y peso liviano que absorberá completamente los impactos.

El diseño de este casco, además de preocuparse por la seguridad, ha puesto el confort en el punto de mira, de modo que podremos llevarlo durante horas sin sentir la más mínima incomodidad. De hecho, la rápida liberación de la hebilla, el retenedor de gafas y la posibilidad de regular su ajuste y de extraer las almohadillas para los oídos no hacen sino incrementar esa comodidad.

Comprar

Victure AC800 - Cámara deportiva

Si hay una cámara deportiva perfecta para el snowboard esa es, sin lugar a dudas, este modelo de Victure. Este gadget consigue aunar calidad de imagen con resistencia.

Si todavía eres de los que creen que un dispositivo de acción es sinónimo de capturas borrosas es porque no conoces este modelo. Con él podrás capturar vídeo 4K HD y hacer fotos de 20 MP. Además, ofrece una amplia variedad de funciones (timelapse, disparo continuo, modo acuático, etc.).

Esta cámara deportiva lo tiene todo para acompañarte durante tus aventuras, destacando por su tamaño compacto y comodidad de manejo, para que puedas inmortalizar todo lo que te rodea de la forma más intuitiva posible. Buena muestra de ello es su tecnología sumergible hasta 40 metros de profundidad y el hecho de contar con una batería de repuesto.

Comprar