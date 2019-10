Prepara tu bicicleta de montaña para esta temporada otoño invierno

Justo lo que esperaba. Lo he probado en varias rutas por la sierra cordobesa y va de lujo. Lo único que no tiene Bluetooth. Tengo el Strava y se puede sincronizar los datos.calidad precio un 10¡!los hay mejores pero para subir datos de las rutas. Se puede ver los km live, parciales y totales.ademas de temperatura, % de la cuesta y calorías consumida. Por cierto las instrucciones no viene en español, pero te vas a su página web y la descargas en español.