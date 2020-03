Portátiles Medion para llevar a todos sitios

Los portátiles que están disfrutando actualmente de un gran éxito son los ordenadores Medion, pues están ofreciendo unos dispositivos de calidad, con un diseño compacto, a un precio muy ajustado. Medion es una empresa alemana fabricante ordenadores y otros productos electrónicos que pasó a formar parte del grupo Lenovo en el año 2011.

Los portátiles Medion destacan en sus líneas de 14 y 15,6 pulgadas, ofreciendo productos con un diseño atractivo, y un tamaño y peso ideal para poder llevarlo a cualquier parte. Si se está buscando un ordenador portátil de calidad, fácilmente transportable y a un precio competitivo, la marca Medion es la solución.

A continuación, presentamos tres modelos de portátiles Medion que se adaptan a distintas necesidades, pero que comparten el diseño, calidad y bajo coste de esta marca alemana.

Este modelo de portátil Medion está destinado a todos aquellos que quieran jugar a videojuegos en cualquier lugar. El Erazer P6605 es un portátil gaming con una pantalla FullHD de 15,6” que incluye una potente tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1050 de 4 GB de memoria, capaz de mover los videojuegos más exigentes. Su potente gráfica viene acompañada por un procesador Intel i5-8300H y dispone de 8 GB de memoria RAM y un disco sólido de 256 GB.

Cabe destacar que el peso de este portátil es de solo 2,2 kg, siendo muy ligero para tratarse de un ordenador portátil gaming.

Maquinón resume todo. Solo se le echa en falta bien un 2º HD mecánico o que el SSD fuera al menos de 500Gb ya que se queda escaso el del 256 que trae. Los ángulos de visión de la pantalla son casi de 180º, su contraste espectacular. Estamos ante una pantalla de 1ª. Si bien la gráfica no es la más potente, trabaja muy decentemente con juegos complicados, aunque a los más tochos no llega, cosa normal en esta gama de precios.

Los que busquen un ordenador portátil versátil y fácilmente transportable tienen la solución en este dispositivo Medion. Se trata de un portátil que cuenta con una pantalla de 14” convertible y táctil, lo que quiere decir que podremos utilizar el ordenador como tablet, o como portátil.

Es un ordenador ligero con un peso de 1,7 kg y que cuenta con unas prestaciones suficientes para realizar todo tipo de tareas como ofimática, navegar por internet o gestionar las fotos de múltiples dispositivos. Cuenta con un procesador Intel Pentium N4000, una memoria RAM de 4 GB y una capacidad de disco Flash de 64 GB,

El MD 61263 de Medion es el portátil ideal para llevar a la universidad o para andar con él por cualquier rincón de la casa.

Lógicamente no es un portatil "gaming", pero si te gustan los juegos con gráficos sencillos, este tira bastante bien. Como ejemplo, juegos 2D como Slay the Spire y Darkest Dungeon van bastante bien, aunque recomiendo bajar la resolución por defecto a 1600x900p. La pantalla táctil resulta muy cómoda. Para trabajar es útil si estás de viaje y no tienes ratón, ya que es intuitivo usar los dedos en la pantalla en lugar del touchpad. Además para reproducir videos (ver series, películas) o para jugar a juegos con un mando Bluetooth funciona bastante bien, destacando también que el teclado puede girar por completo para sostener la pantalla.