Ponemos a prueba la Gillette Labs Heated Razor: ¿merece la pena?

Esta cuchilla me ha dejado sin palabra. Veréis, mi marido tiene la piel super sensible y con esta cuchilla ya no se le hace polvo la cara se la cuida gracias a su efecto calor que lleva incorporado en la cuchilla, es una pasada no quema pero tiene una temperatura muy agradable, es un palquita que lleva imcorporada la propia cuchilla. Se controla gracias al boton que trae que hace como de termostato. Esta cuchilla afeita a otro nivel.