Star Trek Picard: la nueva serie de Patrick Steward para Amazon Prime Video

Los fansde la nave Enterprise y del mundoStar Trek están de suerte. Amazon Prime Video ha anunciado para finales de año, el estreno de Star Trek: Picard, la continuación 20 años después de The Next Generation que se desarrolló entre 1987 y 1994.

El británico Patrick Stewart, quien dio vida al emblemático personaje Jean Luc Picard, será el encargado de protagonizar esta nueva serie, en la que encontraremos las respuestas a las muchas preguntas que nos hemos venido planteando durante todos estos años: ¿por qué Picard decidió abandonar la Flota Estelar?

La plataforma Amazon Prime Videos nos permitirá disfrutar de 10 episodios de aproximadamente una hora de duración, donde contaremos con la presencia de actores como Alison Pill, Michelle Hurd y Evan Evagora, entre otros. El argumento de la serie se centrará en la vida de Picard y en el descubrimiento de un nuevo artefacto, respondiendo por supuesto a todas las preguntas que los fans de la saga nos hemos venido haciendo durante más de 20 años.

Tanto si eres un fan acérrimo del universo Star Trek como si alguna vez te has sentido interesado, no dudes en hacerte con tu suscripción de Amazon Prime Video antes de que se estrene esta nueva serie original de Amazon.

Más información

¿Qué ventajas tiene estar suscrito a Amazon Prime?

Aunque muchos lo desconozcan, Amazon Prime no solamente tiene ventajas a la hora de comprar productos a través de la web Amazon. Además de grandes beneficios como los que nos aportan los gastos de envío gratuitos sin un pedido mínimo o el de Prime Now (entregas inmediatas en Barcelona o Madrid), Amazon Prime cuenta con una plataforma de vídeo en streaming: Amazon Prime Video.

Esta plataforma pone a nuestra disposición reproducir o descargar series y películas en cualquier parte. Desde la web o desde la app de nuestro smartphone o tablet tendremos acceso a un extenso catálogo con más de 1 millón de títulos. Con posibilidad de reproducción simultánea hasta en 3 dispositivos, es una alternativa perfecta a otras plataformas streaming que no disponen de un catálogo tan extenso.

Además, gracias a la función X-Ray, conseguimos identificar canciones y actores de nuestras películas y series favoritas, pudiendo acceder a su biografía y a curiosidades que desconocíamos.

Otra de las ventajas es la posibilidad de controlar nuestro uso de datos, pudiendo elegir el consumo que queremos dedicar a la descarga o visionado de títulos, algo que se agradece entre cualquier usuario ahorrador.

Ir a Amazon

Prime Originals: un catálogo exclusivo original de Amazon

La compañía de Jeff Bezos nos ofrece grandes títulos para este verano made in Amazon, como la serie Good Omens, protagonizada por Michael Sheen y David Tennant, donde en un mundo al borde del apocalipsis estos dos personajes deberán buscar al anticristo para detener el fin del mundo.

Otras apuestas seguras para disfrutar estas vacaciones son The Man in the High Castle, basada en la novela ucrónica en la que nazis y japoneses fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial; y The Marvelous Mrs. Maisel, que narrará los dramas y comedias de un ama de casa de 1958 en la ciudad de Nueva York.

Probar gratis

Seguro que puede interesarte Las camisetas baratas más frikis y originales para este verano.