Patinete hoverboard: muévete de la forma más rápida y ligera

El hoverboard ha supuesto una gran revolución de la movilidad urbana. Cada vez es más frecuente verlos circular por todas partes, y solo hay que ver la cara de felicidad que llevan sus afortunados poseedores mientras surcan las calles a toda velocidad.

Pocas opciones de movilidad tienen un manejo tan intuitivo como el patinete eléctrico hoverboard. Basta inclinarse ligeramente para avanzar y apoyar el peso del cuerpo hacia el lado donde quieres girar. Ello, unido a sus coloridos diseños, los convierten en los dispositivos más deseados por el público joven.

No es de extrañar que el número de usuarios del hoverboard no pare de crecer, dadas las ventajas de estos patinetes eléctricos frente a otros medios de transporte. Piénsalo: son muy fáciles de utilizar y de mantener (no necesitan montaje ni combustible), su transporte no podía ser más cómodo, son 100 % ecológicos y bastante económicos. ¡Incluso te ayudan a ejercitarte y a mejorar tu equilibrio!

Si todavía no tienes claro qué hoverboard comprar, no dejes de leer las reviews que te traemos a continuación. Todos los modelos de los que vamos a tratar tienen ruedas de 6,5” y luces LED integradas. Asimismo alcanzan velocidades de hasta 10-12 km/h y su autonomía oscila entre 10 y 20 km.

Para hacer nuestro repaso aún más completo, también te hablaremos de los hoverkarts, uno de los accesorios perfectos para sacarle el máximo partido a tu patinete eléctrico. Se trata de una silla que puede engancharse al hoverboard para convertirlo en un divertido coche de carreras.

ACBK B07FDXY1Z1 - Patinete eléctrico hoverboard color rosa

Este vistoso patinete lo tiene todo para hacer las delicias de grandes y pequeños (soporta entre 20 y 100 kg de peso). Su peso liviano (9 kg) y su avanzado sistema de autoequilibrio te permitirán disfrutar de las calles como nunca hasta ahora.

Que no te engañe su diseño alegre y desenfadado, bajo su colorida carcasa laten dos motores independientes de 250 W. Ello, unido a sus robustas ruedas antipinchazo, te proporcionará toda la potencia y estabilidad que necesitas para desplazarte por las calles con gran soltura.

Como sucede con cualquier dispositivo recargable, la batería es uno de los puntos clave de un patinete eléctrico hoverboard. Este modelo de ACBK cumple de sobra con su pila recargable de litio (4.0 Ah de capacidad y carga en solo 2-3 horas), la cual cuenta con certificado UL y protección ignífuga. Asimismo, su display digital te indicará en todo momento el nivel de carga, avisándote cuando ya te quede poca energía.

Nos ha gustado especialmente su base de apoyo para los pies, ya que ofrece una superficie amplia y antideslizante. Gracias a este detalle incluso los usuarios primerizos podrán cogerle el truco a este patinete en un tiempo récord.

Puedes utilizar o regalar este hoverboard con total tranquilidad, ya que es un modelo original (posee su propia patente CHIC) y, tanto su cargador como su batería, cuentan con los pertinentes certificados europeos de seguridad.

ACBK B07FF2WDD7 - Patín eléctrico hoverboard color negro

A nivel técnico, este modelo de ACBK presenta las mismas especificaciones que el anterior. Lo único que cambia es el diseño: su elegante carcasa de color negro brillante con LED azules le confieren un aspecto más adulto. Es perfecto para pasear por la ciudad en un transporte alternativo que destaca por su sofisticada estética futurista.

En definitiva, estos dos modelos de ACBK sobresalen por su esmerado diseño y por la buena calidad de sus materiales. Cualquiera de ellos resulta ideal para aquellos que quieran llevarse a casa un dispositivo confiable con una excelente relación calidad-precio.

SMARTGYRO X1s - Patinete hoverboard

El SMARTGYRO X1s es lo que necesitas para llevar tu pasión por los hoverboard al siguiente nivel. Su diseño presenta una estructura estilizada y vanguardista en color negro, que destaca por su versatilidad: es apropiado para niños y adultos.

Uno de los aspectos más sobresalientes de este patinete eléctrico hoverboard es su poderoso motor Brushless, con el que podrás ascender pendientes con un ángulo de hasta 15º. Asimismo, cuenta con dos microsensores de movimiento que te permitirán maniobrar de la forma más fácil y segura posible, ofreciéndote una absoluta libertad de movimientos.

Otro punto clave de este modelo son sus ruedas Run-Flat de goma maciza, gracias a las cuales gozarás de una conducción muy estable incluso en terrenos irregulares. Podrás avanzar, retroceder o girar hasta 360º de forma extremadamente fluida y sin sobresaltos.

La construcción robusta que presenta este patinete te permitirá disfrutar de él sin preocuparte de su mantenimiento. Además, cuenta con certificación IP54 de protección frente al polvo y agua.

En resumen, este patinete eléctrico hoverboard tiene todo lo necesario para satisfacer a los usuarios más exigentes. De hecho, se trata de uno de los modelos mejor valorados de Amazon, con casi un 70 % de usuarios que le han concedido cinco estrellas. Su fácil manejo y su elevada durabilidad son los aspectos que más han destacado los que ya han podido probarlo.

BRIGMTON - Silla kart para patín hoverboard

Tener un kart no es nada barato (su precio ronda la friolera de 5000 €). Por suerte, puedes emular la vibrante experiencia de conducir tu propio coche de carreras gracias a un hoverboard con silla.

Cualquiera de los patinetes eléctricos que hemos visto en este artículo se pueden completar con este práctico accesorio para convertirlos en un kart por un precio irrisorio. Esta ingeniosa forma de multiplicar las posibilidades del patinete eléctrico ya conquista a niños y adultos en todo el mundo.

Es llamado hoverkart es un asiento especialmente diseñado para que pueda incorporarse a un hoverboard. De hecho, no hay forma más cómoda y segura de moverte con este tipo de patinetes eléctricos.

Esta silla kart de la marca Brigmton ha sido fabricada con materiales muy robustos que te permitirán darlo todo en tus carreras. La instalación no podía ser más sencilla y estable: en menos de un minuto lo tendrás firmemente adherido a tu patinete sin necesidad de sacar la caja de herramientas (ya que se sujeta mediante correas).

El producto parece robusto. Lo instalé en un hoverboard. Es válido para cualquier tamaño, ya que es ajustable. Se nota seguro y a dia de hoy cumple perfectamente su función. Cliente Amazon

