Ordenadores all in one: ventajas y opiniones

Los ordenadores all in one se están convirtiendo en una de las opciones más recurridas gracias a que se trata de equipos más compactos y con menos cables, reduciendo así el espacio que ocupan y convirtiéndose en la mejor opción para escritorios pequeños. Todo ello es posible gracias a que estos ordenadores integran dentro del monitor todo el hardware necesario, renunciando así a la clásica torre y mejorando notablemente su apariencia estética sin renunciar a todas las posibilidades de cualquier de sobremesa tradicional.

Para que podáis encontrar los ordenadores all in one más baratos, os hemos hecho una selección para que encontréis vuestro modelo perfecto.

HP 20-c405ns, un modelo sencillo e ideal para las tareas diarias

Cuando buscamos un ordenador para casa o la oficina, generalmente nos interesa encontrar algo que sea fiable, estable, con la potencia necesaria que necesitamos cada día, y por supuesto también con un precio que se adapte a lo que queremos gastar.

Este es un buen ejemplo, y es que no solo nos ofrece esa fantástica combinación, sino que además, es muy reducido, apenas ocupa espacio, y tiene un estilo ideal para adaptarse a cualquier lugar en el que lo queramos colocar.

En concreto os recomendamos el modelo que monta un microprocesador AMD A4 y una GPU integrada Radeon R3, ya que la diferencia con su hermano menor es mínima en precio, pero muy considerable en potencia.

Además, hablamos de un equipo que dispone de una pantalla de 19,5” en resolución FullHD con 1920 x 1080 px, lo cual garantiza que no sólo sirve para trabajar, sino también para jugar y disfrutar del mejor contenido multimedia.

Tiene un total de 4 GB de memoria RAM DDR4, así como un disco duro de almacenamiento interno de 1 TB, capacidad más que suficiente para la mayor parte de usuarios.

¿Lo mejor de este ordenador? El precio; es tuyo por 389,99 €.

Excelente el diseño, la pantalla es enorme, es un poco lento, hace algo de ruido, pero por todo lo demás es excelente, calidad y precio se corresponden. Cliente Amazon

HP 24-xa0003ns, pensado para el hogar y la oficina exigentes

Esta es otra opción también muy interesante, que además de ofrecer una estética mejorada, también cuenta con mucha más potencia y posibilidades.

Se trata de un equipo muy completo que podemos equipar con un microprocesador i5 o i7 en función de nuestras necesidades, además de que también podemos optar por los 8 GB de RAM que vienen por defecto, o ampliar la memoria hasta los 16 GB de RAM.

Cualquiera de los modelos que elijamos, monta un disco duro SSD, lo cual le otorga una fantástica velocidad para cualquier tipo de tarea que realicemos. Sin embargo, las posibilidades que tenemos a nuestra disposición son disco de 256 GB, disco de 512 GB, o dos discos, uno SSD de 256 GB y uno de 1 TB.

En materia de gráficos, también tenemos dos posibles tarjetas gráficas que son la GeForce MX130, y la GTX1050.

Envío perfecto y el ordenador impresionante. Rapidísimo y prestaciones excepcionales. Cliente Amazon

Schneider Consumer SCAI0242ALA, el modelo perfecto para los que buscan fiabilidad por poco dinero

Se trata de un modelo sencillo, con una apariencia fantástica, y con la potencia necesaria para las tareas diarias tanto de casa como de una pequeña oficina.

Su monitor es de 24” de tipo IPS y formato panorámico, con resolución FullHD.

Dispone de 4 GB de RAM y un disco duro de tan sólo 32 GB, pero con la posibilidad de aumentarlo a través de tarjetas externas. Monta un microprocesador Intel Celeron N3350 con 2,4 Ghz.

Si buscas sencillez, este ordenador es perfecto y solo cuesta 299 €. Un auténtico superventas por su relación calidad precio.

Medion Akoya E23401, un equipo muy completo, estético y con todo lo que necesitas

Es un equipo económico teniendo en cuenta sus características, ya que cuenta con un monitor de 23,8” con resolución FullHD 1920 x 1080 px.

Lleva instalado un micro Intel Core i5 con 3,4 Ghz, así como 4 Gb de RAM y un disco interno SSD de 128 GB, lo que lo hace perfecto para instalar todo el software que necesitamos.

También dispone de GPU Intel UHD Graphics y, en general, pone a nuestra disposición todo lo que hace falta para ocio y trabajar en un espacio mínimo.

El ordenador es una pasada. Super mega fino, la pantalla tiene una calidad estupenda y la velocidad del procesador es espectacular. Lo hemos puesto en la oficina y es una competencia difícil para los ordenadores que ya estaban aquí, este no pesa, no hace ruido y la pantalla es gigante. Cliente Amazon

Las opiniones sobre ordenadores all in one son variadas, pero casi todo el mundo coincide en que se trata de una de las elecciones más inteligentes si queremos disfrutar de un equipo más reducido con todas las prestaciones de un sobremesa clásico. La mejora estética que aportan a cualquier estancia es indiscutible, y no hay nada como decir adiós a la maraña de cables enredada detrás del escritorio.