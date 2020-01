Ordenadores MSI: cómo elegir el pc de gaming adecuado para mí

Me ha encantado. No podría estar más contento con esta compra, sin duda es un monitor top. Los 144hz son increíbles. Vengo de un monitor de 75 y la diferencia es más que notoria, es juegos es brutal, al principio resulta incluso mareante ya que en ojo no está acostumbrado a tanta fluidez. La calidad de la imagen es de grandísima calidad tiene unos negros puros y unos colores muy vivos, además en sus ajustes cuenta con un sin fin de ajustes. Por cierto no he visto que el panel tenga alguna fuga de luz como he leído en otros comentarios. En cuanto a la curva de la pantalla me he adaptado rápidamente a ella ya que tampoco es muy pronunciada. Nos aporta una mayor inmersión en el gameplay. También me ha parecido un gran punto a favor el que se pueda ajustar la altura del monitor y regularla a nuestro gusto. Estos pequeños detalles marcan la diferencia entre un monitor top y uno que no lo es.