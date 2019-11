One Plus 7T: análisis, características y opiniones

Como ya viene siendo habitual por estas fechas, durante el último trimestre de cada año, la firma asiática One Plus, fabricante de teléfonos inteligentes, lanza al mercado su versión T, un nuevo modelo que tiene como principal objetivo pulir algunos de los aspectos y traer consigo algunas mejoras en relación con modelo base, en este caso, del One Plus 7.

Este nuevo One Plus 7T, además de cumplir y sobrepasar las expectativas, lo encontramos disponible en dos versiones: su versión "base" con One Plus 7T, y su revisión vitaminada, la del One Plus 7T Pro.

One Plus 7T: diseño renovado, triple cámara y una experiencia que enamora

Si tuviéramos que definir a este modelo de la firma china con una frase, sería: "One Plus siempre cumple las expectativas de sus usuarios".

A primera vista, y en comparación con el One Plus 7, su modelo anterior, esta versión T destaca principalmente por un diseño renovado en su trasera, al sustituir el panel brillante del modelo precedente por uno de cristal de estilo mate (muy de agradecer ante suciedad y huellas). En el frontal, la firma ha querido seguir manteniendo un estilo algo más continuista, presentándonos un notch en formato gota, muy discreto a la vista y fácil de disimular.

Respecto a dimensiones, 190 g de peso que, a pesar de ello, lo convierten en un terminal fácil de usar a una mano. Su pantalla 6,55 pulgadas dan paso a un panel AMOLED con resolución 1.080 x 2.400 px con frecuencia de 90 Hz y HDR10+, para una experiencia ultra fluida y agradable, la cual incluso respeta con creces la autonomía de sus 3.800 mAh con carga ultra rápida WARP Charge 30T (70% de carga en tan solo 30 min.)

En lo referente a la CPU y RAM, el terminal monta lo último de Snapdragon, el 855+, un procesador de gama alta que arroja unos resultados gratamente satisfactorios, y una memoria RAM de 8GB como única opción disponible, a la que se le unen nada más y nada menos que a un almacenamiento de 128GB.

Otro de los aspectos que no debemos pasar por alto, sin duda, es su triple cámara trasera, la cual destaca por ofrecernos una polivalencia y unos resultados espectaculares que no dejan indiferente a nadie con sus 48 MP (f/1.6 OIS+EIS), 12 MP (tele f/2.2) y sus 16 MP de gran angular (f/2.2 117º).

Este nuevo modelo de OnePlus es un avión. Las apps abren todas al instante y el sistema va muy fluido. Además con las tres cámaras se hacen unas fotos increíbles. Han añadido modo macro para hacer fotografías muy de cerca a cualquier objeto, animal... Viene con Android 10 y en apenas 3 días ya me han llegado dos actualizaciones, por lo que están puliendo mucho el sistema operativo para dejarlo a punto. De batería anda muy bien también, hace sin problema unas 8 horas largas de pantalla. Cliente Amazon

One Plus 7T Pro: adiós notch, hola cámara pop-up

Como hemos señalado previamente, esta versión Pro, una revisión potenciada de la versión 7T presenta algunas mejoras y ciertas diferencias respecto al modelo base. La primera de estas últimas, la encontramos en su peso de 206 g, algo ligeramente superior al modelo estándar.

Su pantalla y su resolución también cambian si lo comparamos con el 7T. En donde el 7T disfrutaba de una resolución 2.400 x 1.080p AMOLED a 90 Hz en sus 6,55" (402 ppp, 20:9), el modelo Pro goza de la tecnología Fluid AMOLED, 6,67 pulgadas de pantalla y resolución 3.120 x 1.440p (516 ppp, 19.5:9), quedando intacta la tasa de refresco a 90 Hz.

Vengo de móviles de gama media/baja, y la verdad es que el cambio es algo espectacular. Tal vez donde más flojee el dispositivo es en las cámaras, pero si vienes de móviles baratos como yo, la sensación de cambio es enorme. Es un móvil de lujo y, tras barajar durante semanas diferentes terminales, puedo afirmar con seguridad que estamos ante uno de los mejores smartphones del año. Muy recomendado. Cliente Amazon

Mayor batería, de 4.085 mAh, cámara frontal pop-up para decir adiós al notch y almacenamiento interno de 256 GB son otras de las mejores que One Plus ha querido implementar en esta versión más premium.

En este sentido, la compañía asiática ha querido dar muestra de su poderío tecnológico y busca, como viene siendo ya costumbre, hacerse un hueco en el sector de gama alta entre los grandes fabricantes de teléfonos ofreciéndonos hasta 4 modelos en un mismo año (si contamos One Plus 7 y One Plus 7 Pro) y repitiendo así la fórmula del éxito que ha venido cosechando durante estos últimos años.