Objetivos Nikon: ¿cuál debería comprar?

Lo he usado más de un año para mi Nikon D7500, y la nitidez es asombrosa, no pesa prácticamente nada, tiene reducción de vibración (VR), además de un autofoco preciso y completamente silencioso (AF-P). Aporta viñetado y distorsión, como la mayoría de gran angulares, que se puede corregir dentro de la cámara o en el programa de edición del ordenador. La única pega es su montura de plástico, pero si se trata con cuidado como al demás material fotográfico, no debería de dar ningún problema, a mí no me lo ha dado.