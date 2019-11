Novedades Amazon Prime Video: la nueva serie de Quique Dacosta y los estrenos de noviembre

El afamado chef Quique Dacosta es el protagonista de la nueva serie que Amazon Prime Video pone al alcance de todos usuarios en su hornada de novedades para este otoño-invierno. No te pierdas el tráiler con los próximos estrenos de Amazon Prime Video para este mes de noviembre.

En la serie que llevará como título Una vida, Una cena, descubriremos una parte nunca vista del chef Dacosta y de seis conocidos personajes qué visitarán su restaurante en Denia para probar un menú personalizado compuesto por cuatro platos para cada uno de ellos.

El cantante Alejandro Sanz, el torero José María Manzanares, las actrices Inma Cuesta y Najwa Nimri, el modelo y actor Andrés Velencoso y la tenista Garbiñe Muguruza serán los invitados de esta nueva serie qué Amazon estrena en exclusiva para España y México el próximo 17 de diciembre.

En cada uno de los episodios, el prestigioso chef extremeño, que acumula tres estrellas Michelín a sus espaldas, intentará recrear recuerdos de cada uno de los invitados a través de su menú mientras mantienen una charla distendida y natural sobre sus vidas y logros.

Producida por The Mediapro Studio y creada por Ran Tellem y el propio Quique Dacosta, destaca en la producción ejecutiva con nombres como los de Laura Fernández, Javier Méndez y Sergio Sancho, entre otros.

The Mediapro Studio es la compañía encargada de crear, producir y distribuir todo el contenido del grupo Mediapro, responsable de proyectos de calidad que suelen venir respaldados por grandes figuras del cine como Paolo sorrentino, Woody Allen u Oliver Stone. Con aproximadamente casi 60 sedes repartidas en los cuatro continentes, la firma The Mediapro Studio se encuentra produciendo actualmente más de 30 series. Está claro que la próxima serie protagonizada por Quique Dacosta será todo un éxito si cuenta con el respaldo de una factoría tan importante.

Otros estrenos de Amazon Prime Video

La nueva serie Una vida, Una cena, es una de las novedades que se incorporará durante el próximo mes de diciembre al catálogo de miles de títulos formado por series, películas y documentales en la plataforma Prime Video de Amazon.

Durante este mes de noviembre, todos los usuarios de Amazon Prime podrán disfrutar en su plataforma de estrenos como la Temporada 2 de Jack Ryan; el documental One Child Nation; la Temporada 4 de la aclamada serie The Man in the High Castle; el film español protagonizado por Santiago Segura, Padre no hay más que uno; o el súper estreno de la serie Hernán, protagonizada por Óscar Jaenada, que relata las peripecias del conquistador español durante su estancia en el nuevo continente.

Todos estos nuevos estrenos se unirán a un catálogo de éxitos compuesto por títulos como los de los documentales Six Dreams y El Corazón de Sergio Ramos; series de Amazon Original como Good Omens, Tom Clancy’s Jack Ryan, Homecoming, The Grand Tour o The Marvelous Mrs. Maisel, y un extensísimo catálogo de películas dedicado a cinéfilos de todo tipo. Recuerda que el acceso a Prime Video es una de las muchas ventajas sin coste con las que cuenta la suscripción Amazon Prime.

Los usuarios de Amazon Prime podrán acceder de manera exclusiva a Una Vida, Una Cena desde cualquier Smart TV, smartphone, tablet, consola o dispositivo Chromecast a través de la app Prime Video. En ella, cada suscriptor tendrá acceso a la serie y podrá descargar cada uno de los episodios para visualizarlos en cualquier lugar sin necesidad de conexión a internet.