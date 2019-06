Norma Comics: los mejores títulos de la mítica editorial para leer este verano

Un libro lleno de texto e ilustraciones hablando de personajes y regiones comunes a toda las entregas de la franquicia, en un libro en tapa dura a todo color con papel de gran calidad. Lo más destacable de este libro es que sitúa cronológicamente cada juego de la saga, haciendo oficial el rumor de que cada juego tenía algo que ver con alguno de los otros. Aunque en esta línea cronológica no se sabe donde encaja el último juego de la entrega, Breath of the Wild, sigue siendo muy interesante saber la historia oficial en orden de todos los juegos.