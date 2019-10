Móviles Honor: ventajas, opiniones, y los mejores modelos

He comprado varios móviles de esta marca, y siempre han salido muy buenos, fluidos y resistentes. Por eso me dio mucha pena lo del bloqueo a Huawei, sin embargo ahora que está todo bien no lo he dudado. Y como en anteriores ocasiones ha salido bien. Un móvil fluido, con una cámara de 10, un precio más que aceptable. El diseño es de un terminal más caro, pues los materiales son muy buenos.