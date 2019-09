Análisis del Motorola One Zoom con Alexa Hands Free integrado

Llevo poco tiempo con mi nuevo Motorola One Vision; cada día me sorprende para bien. En la caja viene con cargador, instrucciones y dos puntos muy a su su favor, tiene incluida una funda y unos auriculares, que es algo que ya no se ve muy a menudo. Las prestaciones que ofrece este terminal, unido al precio de mercado me hicieron decantarme por él antes que por cualquier otro teléfono de gama media.