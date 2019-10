Motorola Moto G7 Plus: por qué es una compra inteligente

La serie G de Motorola ha sido la encargada de revalidar la posición más importante que dejaran los modelos Z y X dentro de la compañía, es decir, ser todo un referente dentro de la firma estadounidense-china.

De esta forma, con la llegada de la séptima generación de la serie Moto G, la compañía sigue consolidándose como todo un referente en el mercado de los smartphones de gama media. Su último lanzamiento en esta gama, el Motorola Moto G7 Plus, sigue avanzando y adaptándose a los nuevos cambios: cámara fotográfica mejorada, diseño de pantalla renovado y todo ello, a un precio más que ajustado.

Si estas interesado, no te pierdas la review del smartphone Moto G7 Plus, un terminal de gama media con una excelente relación calidad-precio. Aprovecha la oferta de Amazon y hazte con él a un precio de tan solo 255 euros.

Tras una semana con el terminal tengo muy buenas impresiones. La pantalla se ve perfectamente, con una navegación muy fluida soportada por un Android 9 casi puro y 4GB de RAM. Sin duda, el modelo negro cuenta con un diseño sutil y elegante con Gorila Glass tanto en la pantalla como en el acabado de la parte trasera. Y su peso de tan solo 172g hace que sea un teléfono realmente ligero y fácil de llevar. La caja incluye una funda protectora transparente para la parte posterior, un cargador para carga ultrarrápida y auriculares con conector Jack de calidad. Cliente Amazon

Renovación y mejoras en su diseño y pantalla

Disponible tanto en color rojo como en azul, el Motorola Moto G7 Plus se presenta como un terminal ligero y moderno, con una trasera en cristal Gorilla Glass capaz de enamorar a cualquiera. Es tremendamente fácil de manejar.

En el frontal, la pantalla ha sido renovada respecto al modelo anterior de la familia Moto G, observando en ella una pantalla de 6,2 pulgadas con marcos extra reducidos y un notch superior en forma de gota, muy acorde a los modelos de estos últimos tiempos.

Resolución Full HD+ con tecnología IPS dan vida a su pantalla, ofreciéndonos como resultado unos negros intensos y bien definidos pese a la ausencia de OLED.

Un software y una cámara a la altura

En su interior, encontramos Android 9.0 como sistema operativo con una escasa personalización y una interfaz limpia, algo muy de agradecer en la actualidad, con apenas un par de aplicaciones Motorola preinstaladas.

La combinación del procesador Qualcomm Snapdragon 636 y los 4 GB de memoria RAM que incorpora el terminal se antojan más que suficientes para un uso intenso y constante en el día a día, tanto en redes sociales como en juegos.

En lo que respecta a su batería, 3000 mAh con carga rápida Turbo Power, una incorporación con la que la compañía ha dado de lleno en la diana.

No podíamos pasar por alto el apartado fotográfico de este Moto G7 Plus, el cual, a pesar de no ser muy destacable en cuanto a características, hace bien su trabajo y se desenvuelve con total soltura en este campo. En la trasera, encontramos doble cámara: la primera de ellas, de 16 MP, tiene una lente con apertura f/1.7; en la secundaria, una dedicada especialmente a la profundidad con 5 MP y una apertura f/2.2.

Otras de las especificaciones que nos presenta la firma en este modelo es el lector de huellas trasero, entrada Jack 3.5 para auriculares, triple micrófono, altavoces estéreo y tecnología NFC.

El moto G7 en su modalidad power no defrauda. Aquí el fuerte es su batería descomunal, con 60 horas de autonomía y carga turbopower. Una maravilla. Físicamente es ergonómico y manejable, con una pantalla nítida y grande. El sistema operativo es fluido y limpio de stock ajeno, siendo una experiencia puramente Android. La cámara responde sin problema a nivel usuario, falla en lo típico de la gama media (nocturna, camara frontal) pero es más que suficiente si no eres profesional El pack incluye cargador y funda trasera. En definitiva, una gran elección para los que buscan batería sobre todo y unas prestaciones óptimas por este precio. Motorola sigue ofreciendo garantía calidad precio aportando detalles para quienes buscan cosas específicas, en este caso la batería. Muy recomendable. Cliente Amazon

En definitiva, el Moto G7 Plus, a pesar de ser un smartphone de gama media, es sin duda todo un referente dentro de la marca, y más aún si a su excelente relación calidad-precio le sumamos su increíble precio de tan solo 255 euros en la oferta de Amazon. Sin duda, es un terminal que no tiene rival.