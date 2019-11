Black Friday: Monitor Gaming Benq 4k 28 pulgadas por solo 199 euros

Excelente monitor. 4K altavoces decentes y HDR que si bien es de 300nits se agradece. Menú muy cómodo, pantalla TN que me ha sorprendido por que al levantarte o moverte un poco se sigue viendo bien. Ideal para jugar con consolas Xbox X y Pro así como a través de estas poder ver Netflix, HB0, Amazon Vídeo Being Connet etc.