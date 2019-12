Mini PC: ventajas y utilidades de comprar un PC barato

Despues de cambiar la TV del comedor buscaba un Mini PC que por tamaño no molestara y a la vez fuera suficientemente ágil para multimedia, vídeo en streaming (Netflix, HBO, etc...). Tras comparar modelos me decante por este N3060. Es pequeño, cabe en la palma de la mano, no digo más... Ligero y a la vez, ofrece muchas posibilidades de ampliación.