¿Conoces el Microsoft Surface Book 2? Cómo comprar con descuento

El producto llegó perfectamente, incluso unos días antes de lo previsto y la verdad es que a mí me está funcionando muy bien. Es muy cómodo escribir y trabajar con él, la pantalla es excelente. Además, no hace nada de ruido en tareas cotidianas y la batería aguanta muchas horas. El sistema este de extraer la pantalla funciona incluso con el ordenador apagado, lo cual es muy práctico, eso sí, luego tienes una tablet gigante que tampoco es tan cómoda de tener en la mano y es verdad que Windows sigue pidiendo un ratón para manejarlo más a gusto. Yo de momento he extraído sobre todo la pantalla cuando quiero ver una serie, por ejemplo, para acercar más la pantalla sin tener un teclado delante. Por cierto, se ve y se escucha muy bien. En definitiva, como suponía, el principal inconveniente de este ordenador es que es carísimo, porque como ordenador funciona excelentemente y además tienes la opción de usar solo la tablet, que nunca está de más. Si te gusta el concepto y estás dispuesto/a a gastarte el dinero, te recomiendo que esperes a alguna oferta interesante y lo compres.