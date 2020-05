Madres: la nueva serie de Belén Rueda en Prime Video

Madres, amor y vida es la nueva serie de Amazon Prime protagonizada por Belén Rueda, y llegó a la plataforma de streaming de películas y series el pasado 8 de mayo.

De esta forma, y tras el acuerdo alcanzado entre Mediaset y Amazon Prime, la empresa italiana y la compañía estadounidense se pusieron manos a la obra para ofrecer a todos sus usuarios una serie de ficción en la que se cuenta la historia de varias mujeres, todas ellas madres, que coinciden en un hospital debido a que sus hijos se encuentran hospitalizados.

Si quieres conocer más a fondo esta nueva serie de Amazon Prime Video, no te pierdas el tráiler oficial de Madres, amor y vida.

Belén Rueda, Mediaset, y Amazon, una combinación segura

Belén Rueda, una de las actrices españolas más famosas y aclamadas en nuestro país, es una de las protagonistas de la nueva ficción de Amazon y Mediaset. La serie nos pone en la piel de un grupo de madres que, debido a diversas circunstancias que rodean a sus hijos, se han visto obligadas a coincidir en un hospital. Marián (Belén Rueda), deberá luchar junto a su hija Elsa (Carla Díaz) para vencer la anorexia que esta última padece. Junto a ellas, Luisa (Carmen Ruiz) pasa las noches en vela al lado de su hijo Andy (Joel Bosqued), un joven que tras sufrir un accidente de moto se encuentra en estado de coma.

Acontecimientos como los de Marián, Luisa y otros muchos personajes son solo algunos de las historias que descubriremos en Madres, amor y vida, todos ellos bajo la atenta mirada de Olivia (Aida Folch), una pediatra que, además de luchar contra las enfermedades y los contratiempos de sus pacientes, deberá descubrir su pasado y sanar las heridas que su carácter serio y cortante le ha venido provocando todos estos años atrás.

Además de Belén Rueda, Carla Díaz (La Caza, Monteperdido), Carmen Ruiz (Gym Tony) o Aida Folch (Los nuestros 2), el reparto de Madres, amor y vida lo componen actores y actrices de la talla de Antonio Molero (Los Serrano), Alain Hernández (El fotógrafo de Mauthausen) y Rosario Pardo (Velvet).

El destacado creador, guionista y productor Aitor Gabilondo, responsable de series de ficción como Vivir Sin Permiso o El Príncipe, es uno de los guionistas y creadores de esta serie junto a la productora Alea Media.

La serie la componen 13 capítulos de aproximadamente 1 horas y 13 minutos de duración cada uno. Ya disponible desde el pasado 8 de mayo en el catálogo de series, Madres ya forma parte de la amplísima variedad de títulos que podemos encontrar en el servicio Amazon Prime Video dedicado a la reproducción de series y películas a la carta.

Otras novedades en series de Amazon Prime Video

Al ser una de las plataformas más famosas a nivel mundial, Amazon Prime Video acostumbra a sorprender a todos sus usuarios con novedades en películas y series. Tales from the loop o la última temporada de Bosch son dos de las últimas incorporaciones de ciencia ficción y de detectives, respectivamente, que el pasado mes de abril se incorporaron a un catálogo en el que también tienen cabida grandes ficciones españolas como Caronte, protagonizada por Roberto Álamo y Miriam Giovanelli, y otros clásicos “made in Amazon” como Good Omens, The Man in the High Castle y The Marvelous Mrs. Maisel.

