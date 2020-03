Tales from the Loop: la mejor serie de ciencia ficción en Amazon Prime

El próximo 3 de abril tienes una cita con Tales from the Loop, la nueva serie de Amazon Studios, escrita y creada por Nathaniel Halpern. La compañía estadounidense, fundada por Jeff Bezos, lanza el próximo mes de abril y en exclusiva para su plataforma de películas y vídeos en streaming Amazon Prime Video una serie inspirada en las obras del artista sueco Simon Stålenhag, famoso por destacar en cada una de sus creaciones por un estilo retro y una alta presencia temática de ciencia ficción.

El productor ejecutivo Matt Reeves, de la mano de Mark Romanek, Adam Kassen y del escritor Nathaniel Halpern, entre muchos otros, son los responsables de hacernos llegar una de las series de ciencia ficción más interesantes y llamativas de este 2020. Con Tales from the Loop, cada uno de los espectadores podrá explorar a los habitantes que viven sobre la ciudad “The Loop”, una máquina que ha sido construida con el objetivo de explorar los confines y misterios del universo, posibilitándonos y ayudándonos a alcanzar logros que hasta entonces solo habían sido posibles por medio de la ciencia ficción. Conociendo esta oculta y atrayente ciudad, accederemos a historias emocionantes relacionadas con el universo a la vez que se desarrolla la trama que caracteriza cada uno de sus 8 capítulos.

Actores de la talla de Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner y Jonathan Pryce darán vida a algunos de los personajes más carismáticos de The Loop.

Esta novedosa y atractiva serie estará disponible a partir del próximo 3 de abril en más de 200 países gracias a la producción y asociación de Amazon Studios y Fox 21 Television Studios, con 6th & Idaho e Indio Studio.

Tales from the Loop se une a un extenso catálogo

Tales from the Loop estará disponible en español y se incorpora al extenso catálogo con el que ya cuenta la plataforma de reproducción de vídeos y películas en streaming Amazon Prime Video, de entre las que podemos destacar títulos españoles producidos por Amazon Original, como las series documentales de “Six dreams” o “En el corazón de Sergio Ramos”, y los próximos estrenos de “El Cid”, “Un Asunto Privado” o “La Templanza”.

Otros títulos de Amazon Original que más han sido aclamados por la crítica y que están disponibles en más de 200 países y territorios son los de “Tom Clancy’s Jack Ryan”, “Hanna”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Fleabag”, “Homecoming”, “Good Omens”, “The Boys”, “Carnival Row” o “Guava Island”, entre muchos otros.

Disponible de forma totalmente gratuita para todos los usuarios Amazon Prime, además de darnos acceso instantáneo a un extenso catálogo de películas, series y documentales compatibles con HDR y 4K Ultra HD, podremos aprovecharnos de compras con envíos gratis en un día, acceso a más de dos millones de canciones y listas de reproducción a través de Prime Music o miles de libros y revistas electrónicas con Prime Reading. No olvides, además, que Prime te da acceso a juegos digitales gratuitos en Twitch Prime o almacenamiento en nube con Amazon Photos.

el próximo 3 de abril, y en exclusiva para Amazon Prime Video, el estreno de la serie Tales from the Loop.