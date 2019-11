Lenovo Ideapad: tu portátil con 200€ de descuento

En al apartado técnico, este portátil está diseñado para un uso ofimático, el cual me ha sorprendido gratamente ya que todas las aplicaciones que uso en mi día a día (Word, Excel, Spotify, GIMP, VLC, Chrome etc.) corren muy fluidas y sin interrupciones. No tendréis problemas en llevarlo de un lado a otro ya que pesa poco menos de 2Kg y el cargador que incluye es pequeño y ligero, perfecto para echarlo en una mochila o maletín para llevarlo de un lado a otro. Tiene un acabado metálico aunque está hecho en plástico, pero le da un toque elegante en general. El teclado es impresionante, tiene un click muy cómodo y no se hunde en la zona central del panel como ocurre con otros modelos, destacando que es teclado completo con panel numérico a la derecha.