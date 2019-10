Juegos y juguetes educativos en familia para despertar la creatividad

Es una pasada. Son 3 juegos en uno: Montar los robots requiere tiempo largo, cada uno es como una figura grande de construcción, con sus pequeñas piezas y su complejidad; solo con eso ya merece la pena, son bastantes tardes de montaje para cada uno, y hay 5 distintos. Los planos de montaje en 3D en la app son la leche. Controlar el robot con la tablet, ver como se mueve y se transmite la fuerza de los motores al robot a través de sencillos engranajes y ejes que has construido tu, me parece super educativo. Aún no he probado pinzas y sensores, pero puedes entretenerte con un robot teledirigido durante dias. Hay 5 distintos, y son de tamaño mediano, nada pequeños. Y luego viene la programación, con un sencillo código por bloques y acciones bastante intuitivo, pero ya muy real como cualquier lenguaje de programacion para adultos, asequible para niños. Mi hijo de 10 años lo ha pillado bastante rápido, al menos lo más sencillo. Recomendable a partir de 10 años, hay que echar una mano y aportar paciencia y guía a ratos, pero merece mucho la pena. Por 59 eur no te dan nada ni parecido en el mercado, es una ganga.