Jeremy Clarkson, de The Grand Tour y Top Gear, tiene proyecto nuevo

La compañía estadounidense Amazon ha confirmado que la nueva serie protagonizada por el británico Jeremy Clarkson, presentador de series como TopGear y The Grand Tour, se encuentra ya en proceso de producción.

De esta forma, Amazon Prime y Clarkson se embarcan en una nueva aventura compuesta por ocho capítulos en los que el periodista inglés se bajará del coche de carreras para subirse al tractor y administrar su nueva granja de más de 400 hectáreas en pleno corazón de Inglaterra.

Probar gratis

La nueva campaña agrícola de este 2019 será el gran referente en la serie que iniciará este nuevo reto en solitario para el periodista de Doncaster. En la que llevará como nombre provisional I Bought The Farm veremos a Jeremy sumergirse en la campiña inglesa, realizando las labores rurales propias típicas de un granjero a pesar de sus nulos conocimientos de agricultura y ganadería: plantar semillas, dar de comer al ganado, cultivar y recolectar sus propias hortalizas, reparar el tractor e incluso llevar la contabilidad de su granja en Oxfordshire serán algunas de sus actividades cotidianas.

Los productores de la serie, Peter Fincham y Andy Wilman, junto a Gavin Whitehead detrás de los mandos de dirección, desarrollarán en exclusiva para la plataforma Amazon Prime Video la que será una de las series de Amazon Original más famosas del próximo curso, y que estará disponible para todos los usuarios de la plataforma en más de 200 países.

Tras haber saboreado el éxito con series mundialmente conocidas como Top Gear o The Grand Tour, Clarkson se embarca en su propia aventura en solitario después de llegar a un acuerdo con Amazon. Los representantes de la compañía estadounidense, en concreto, Georgia Brown, ya denominan al presentador inglés como ‘‘una de las mejores exportaciones de Gran Bretaña’’.

Probar ahora

The Grand Tour y otras series de éxito de Prime Video

La exitosa serie automovilista The Grand Tour, protagonizada por Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May, es uno de los éxitos más sonados de Amazon Prime, especialmente en lo que respecta a las producciones con sello británico. Esta serie de 3 temporadas con capítulos de lanzamiento semanal narra las peripecias automovilísticas del trío británico más famoso de los últimos años.

I Bought The Farm se une al listado de series made in Reino Unido producidas por Amazon Original, destacando éxitos exclusivos para su plataforma Prime Video actualmente disponibles, como Good Omens o All or Nothing: Manchester City, y otras mundialmente conocidas como The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy’s Jack Ryan o Homecoming. Algunos de los títulos más destacables que estarán disponibles próximamente de forma totalmente gratuita y sin coste adicional para los miembros de Amazon Prime son los estrenos de la nueva serie de terror cómico de S. Pegg y N. Frost, Truth Seekers, sobre sucesos paranormales en Reino Unido; el nuevo show semanal deportivo Back Of The Net, protagonizado por el exfutbolista Peter Crouch; o los nuevos proyectos en solitario de James May y Richard Hammond, dos de las caras más emblemáticas de la televisión británica.

Aprovéchate de todos los beneficios de los que disfruta el programa Prime (acceso a ofertas exclusivas, Prime Now, Pantry, envíos gratuitos…) por tan solo 36 euros/año y pruébalo durante 30 días gratis sin compromiso en http://www.amazon.es/prime.

Prueba gratis