Impresora fotográfica: impresión de fotos desde tu móvil a tu alcance

Con el aumento del uso del teléfono móvil, cada vez más son los usuarios que se plantean adquirir una impresora fotográfica portátil con la que sacar partido a la impresión de fotos.

En cuestión de segundos, y conectándola a través de Wi-Fi o Bluetooth a nuestro teléfono, la impresora para fotos de móvil nos da la opción de estampar todas nuestras imágenes de Facebook, Instagram y de la galería del smartphone en papel de foto. Además, gracias a su liviano peso, este dispositivo portátil está diseñado para acompañarnos a cualquier lugar al que vayamos (escapadas, viajes, fiestas…).

Si eres un amante de la fotografía en papel o, simplemente, te gusta enmarcar o regalar las instantáneas de tus momentos favoritos, no te pierdas a continuación, los mejores modelos de impresora fotográfica:

Rememora tus momentos más importantes, imprímelos y enmarcarlos o cuélgalos en la nevera con esta impresora fotográfica portátil de HP. La Sprocket Plus ha sido diseñada para imprimir a todo color cualquier instantánea.

Imprime fotografías o adhesivos de tamaño 5 x 7,6 cm gracias a la tecnología Zink de HP y revive una experiencia única estés donde estés. Es capaz de almacenar hasta 10 hojas fotográficas. Conecta tu smartphone o hasta cuatro dispositivos más vía Bluetooth e imprime de manera simultánea todas tus fotos. Disfruta de ella por un precio inferior a los 110 euros.

Me gusta, está muy chula, obviamente no saca las mejores capturas del mundo pero lo que hay que tener en cuenta es para que lo compras y la práctica que le vayas a dar. Yo tenía intención de comprármela hace tiempo porque me resulta muy práctico para hacer pequeños álbumes y sacar recuerdos rápidos cuando quiera. Es mejor que las típicas cámaras en mi opinión. Puedes imprimir lo que quieras. La calidad del papel es buena, no me parece tan caros los recambios y el buen punto es que se puede despegar si quieres y pegarlas. A mí me ha encantado.