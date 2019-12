Ideas para regalar: Cómo conseguir hacer regalos originales sin esfuerzo

Por fin, después de años intentando atraer a mi mujer al mundo de los juegos de mesa, al final ha sido Carcassonne el que lo ha hecho posible. Lo compré buscando un juego no demasiado complicado, que fuera bueno para 2 jugadores, y que también pudieran jugar más cuando se tercie. No como el colonos de catán que hacen falta mínimo 3 jugadores, o cuya versión para 2 no vale para más jugadores. Me gustaba también que viniera con 11 expansiones fácilmente combinables en una edición muy cuidada. ¡Para nosotros ha sido la compra del siglo!