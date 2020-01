Hornos de convección: por qué marcan la diferencia y deberías comprar uno

Aunque era un poco reticente a este tipo de hornos (pensaba que no iban a ser capaces de calentar como uno de los tradicionales) he de decir que me ha cambiado totalmente la opinión. El tamaño del horno, aunque sea compacto, permite introducir un par de fuentes grandes sin problemas. Y la potencia de cocción no es ningún problema. Es capaz de calentar y cocinar tan bien como lo haría uno de los que van empotrados.