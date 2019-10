Guía de compra de los mejores ordenadores portátiles HP

Despues de analizar varias posibilidades me decidí por este modelo. Calidad-precio muy buena. Rápido, con memoria externa que le da flexibilidad al máximo y buena tarjeta gráfica. Me mandaron uno previamente. Vino mal. No arrancaba. Estaba de viaje. Lo comuniqué. Inmediatamente me mandaron otro. Cuando volví envié el estropeado. Comportamiento comercial que crea fidelización.