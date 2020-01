Guía de compra del mejor robot de cocina: ¿qué modelos hay?

Yo he tenido desde hace 9 años una olla de este estilo y he estado muy contenta con ella, hasta que se rompió y no encontré donde arreglarla. Por eso busqué otra similar. Está es una muy buena olla de cocción. Varios programas utilizables. Buena limpieza, se desmonta la tapadera facilmente. Buenos materiales, cierres, utensilios... se le siente robusta. Cocina perfectamente. Puedes cocinar tanto con la tapa abierta como cerrada, con o sin presión. Cocción lenta a baja temperatura o a rápida a alta temperatura. Algunas funciones son programable su puesta en marcha hasta 8 horas como máximo de retraso. En fin es una magnífica olla de cocción eléctrica. La recomiendo.