Guía de compra de equipamiento básico para ir de acampada

La mejor mochila forever and ever. Estoy totalmente enamorada de esta mochila. Me encanta en color, la forma que tiene, la disposición de los compartimentos. Tiene mucha capacidad, incluye una funda para la lluvia, bolsillo interno. Hasta ahora la he utilizado en tres viajes y me ha sido muy cómoda, aunque no la he probado en caminatas de varias horas. No puedo estar más contenta con esta compra. Calidad precio dudo que haya algo mejor