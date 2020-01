Guantes calefactables: el complemento perfecto para la moto en invierno

Cualquier amante de las motos y de los ciclomotores sabrá lo difícil que es conducir este tipo de vehículos durante los gélidos meses de invierno. Para evitarlo, disponemos de una amplia variedad de guantes calefactables con los que podremos hacer frente a las temperaturas más bajas mientras vamos subidos en nuestra moto.

Savior - Guantes calefactables electrónicos unisex

Si estás buscando unos guantes de moto para poder viajar a cualquier hora del día durante los meses más fríos del año, este modelo de guantes electrónicos calefactables de la marca Savior te encantaran.

Disponibles en cuatro tallas, esta clase de guantes dispone de tres niveles ajustables para que podamos controlar la temperatura. Siente el calor en tus manos en tan solo 30 segundos y disfruta de ellos allá donde quieras gracias a sus baterías Li-ion recargables de 2.200 mAh.

Los guantes Savior son capaces de cubrir toda la mano y los dedos, de manera que no solamente están recomendados para motociclistas, sino también para todos aquellos usuarios que practican deportes al aire libre (caza, pesca, esquí, patinaje…). Además de su diseño cómodo y aislante, fabricado en algodón extra suave, cuenta con tela impermeable para repeler el agua y proteger nuestras manos del viento.

Aprovecha su precio en oferta flash y llévatelos a casa a un precio de tan solo 98,99 euros.

Los he probado una sola vez porque acabo de adquirirlos, estábamos a 0ºC y realmente tenía las manos bien, no pase frio en ningún momento después de 1h de viaje por carretera. Tenía dudas entre los puños calefactables y los guantes y creo que comprar los guantes ha sido la mejor elección. Cliente Amazon

Snow Deer - Guantes calefactables

En esta ocasión, si lo que quieres es dar un salto de calidad en tus guantes para moto, este modelo calefactable de Snow Deer es el indicado para ti. A primera vista, la marca ha querido ofrecernos un modelo de costuras reforzadas y acolchadas y con protección en fibra de carbono para los nudillos. Su interior, además del elemento calefactor, destaca por estar recubierto en piel de oveja y materiales aislantes contra el frío, el viento y la lluvia.

Elementos antideslizantes, rápido secado y protección reforzada en las muñecas son otros de los elementos más característicos de este modelo de guantes. Úsalos durante la práctica otras actividades diarias o a la hora de conducir tu moto. Su función calefactable con tres modos de ajuste es capaz de cubrir toda la mano completa. Disponen de una batería recargable de litio de 2.200 mAh que nos asegurará un funcionamiento en torno a las 2,5-6 horas de duración.

Para mí ha sido la compra de este invierno. Son caros, pero creo que valen su precio. Son resistentes a la lluvia, muy bien acabados y agradables de llevar. A temperaturas cercanas a cero no notas el calor, pero tampoco se te enfrían ni congelan las manos. La batería muy bien, con un uso de media hora diaria me aguantan una semana. Cliente Amazon

Qdreclod - Guantes calefactables de cuero

El modelo perfecto para todos esos usuarios que buscan unos guantes económicos por un precio que ronda en torno a los 55 euros. En lo que respecta a su autonomía, su doble batería con 4.000 mAh cada una nos aseguran una duración prolongada en comparación con otros modelos de guantes calefactables del mercado. Conéctalos y cárgalos a través de su puerto con carga rápida.

Disponen de tres modos de temperatura entre los que elegir una temperatura alta (50-55º C), media (45-50º C) o baja (40-45º C) según nuestras necesidades. Además, al calentarse rápidamente en cuestión de segundos no tendremos que preocuparnos en esperar para utilizarlos.

Entre sus materiales, encontramos cuero impermeable en su parte exterior, gracias al cual podremos usar nuestro smartphone sin tener que quitarnos los guantes, y forro interno de algodón para mayor comodidad y calidez. Cuenta con cierres ajustables en las muñecas para evitar la pérdida de calor.

Impresionante muy buenos ideal para moto muy calientes buena calidad lo recomiendo 100x100. Cliente Amazon

