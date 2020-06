Fire HD 8: la mejor tablet de Amazon por menos de 100 euros

Si estás buscando una tablet solvente a un precio irresistible no deberías perder de vista la nueva Fire HD 8. El nuevo dispositivo saldrá a la venta el próximo 3 de junio y costará menos de 100 € con envío gratuito. Según parece, la nueva Amazon Fire HD 8 tiene todo lo necesario para revolucionar el panorama de las tablets low cost.

Ciertamente, encontrar una buena tablet barata es un chollo que no se puede dejar escapar. Al fin y al cabo, ¿qué aficionado a la tecnología puede resistirse a un dispositivo que iguala la potencia de las gamas superiores a un precio mucho menor? El quid de la cuestión está en saber cuándo estamos ante una verdadera ganga y cuándo nos acabaremos llevando un chasco.

Este modelo nos llena de interrogantes. ¿Tendrá un buen rendimiento? ¿Hará aguas por algún lado? ¿Superará a las otras tablets baratas que ya existen en el mercado? ¿Introducirá novedades significativas respecto de la anterior Kindle Fire? Si quieres salir de dudas, no te pierdas nuestro concienzudo análisis.

Nueva tablet Fire HD 8 (2020)

La tablet Fire HD 8 en su versión 2020 cuenta con un procesador Quad Core de 2,0 GHz con 2 GB de RAM. Ello nos sitúa en un dispositivo de gama media muy confiable con el que podremos ejecutar de manera fluida nuestras aplicaciones favoritas. El almacenamiento tampoco será un problema, ya que cuenta con versiones en 32 y 64 GB, pudiendo ampliarse hasta 1 TB mediante microSD.

Como peculiaridad de todos los tablets Fire, estos no incluyen el acceso a Google Play. No obstante, tienes un repositorio de aplicaciones igualmente completo en el App Store de Amazon, donde encontrarás tus aplicaciones favoritas (Spotify, Candy Crush, Clash of Clans, Netflix, etc.).

¿En qué se diferencia de su antecesora?

Las mejoras introducidas en la Amazon Fire HD 8 la hacen sensiblemente superior a la Fire 7. Entre las novedades más destacables están el sonido estéreo y una pantalla más grande, con calidad HD y mayor resolución (189 ppp). Memoria, velocidad, potencia y autonomía se han visto duplicadas en esta nueva versión.

Hágase la conectividad

La Amazon Fire HD 8 por fin ha decidido implementar una mejora que los usuarios llevaban tiempo reclamando. Nos referimos al USB tipo C (reversible), el cual ya venía haciendo de uso común en otros dispositivos. También incorpora las últimas versiones de Bluetooth (5.0) y Wi-Fi AC.

Batería todoterreno

Las tablets baratas suelen morir por la batería y Amazon lo sabe, así que ha volcado todo su empeño en que eso no pase con su nueva tablet. A este dispositivo le basta una carga de 5 horas para aguantar la friolera de 12 horas a pleno pulmón.

A la vista de las especificaciones técnicas que nos trae la décima generación de Kindle Fire está claro que Amazon se ha puesto las pilas con su versión de 2020. Atrás quedaron las mejoras timoratas introducidas por sus predecesores: la potencia a buen precio existe y se llama Fire HD 8.

