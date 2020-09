Primero fue el documental sobre Sergio Ramos y ahora es el momento de Fernando Torres, el futbolista que con su gol contra Alemania en la final de la Eurocopa 2008 abrió el camino de baldosas amarillas (más bien rojas) de la mejor época del fútbol español en la historia, y que terminaría con la gesta de los tres títulos consecutivos: Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Un logro nunca igualado.

“El Niño” Torres ya tiene su propio documental: Fernando Torres, el último símbolo. La historia de este legendario futbolista ha sido estrenada en Amazon Prime Video el 18 de septiembre de este año 2020, y cuenta los avatares de su vida desde su debut en el Atlético de Madrid, su “Atleti”, del que fue gran capitán durante años, hasta su reciente retirada de los terrenos de juego.

El documental también cuenta con los valiosos testimonios de leyendas del fútbol como Diego Pablo Simeone, José Mourinho y Andrés Iniesta (autor del otro gol que todos los españoles llevamos en nuestro corazón), entre otras estrellas del deporte rey.

Amazon Prime

La vida de “El Niño” Torres

El documental estrenado por Amazon Prime Video se centra en la espectacular trayectoria del jugador desde que debutara en el Atlético de Madrid en el año 2001, con solo 17 años, hasta su retirada en el año 2019, cuando vestía los colores del Sagan Tosu, equipo de la liga japonesa.

Entre medias, su paso por algunos de los clubes de fútbol más importantes del mundo, como el Liverpool, el Chelsea y el AC Milan.

El documental hace un completo retrato del exfutbolista español a través de los testimonios de familiares, amigos, entrenadores y compañeros de equipo.

Un viaje a través de más de 20 años de la vida del gran delantero que incluye sus mejores momentos deportivos, y también los peores, revelando algunos de sus secretos mejor guardados. La crónica de un sueño hecho realidad, y todos los sacrificios que esto supone.

Un Mundial, dos Eurocopas, una Champion League y dos Europa Leagues avalan la trayectoria de quien es, sin duda, uno de los mejores jugadores de fútbol españoles de todos los tiempos.

El documental de Amazon Prime Video repasa también su vida personal: su matrimonio con su novia de toda la vida, Olalla Domínguez, con quien ha tenido tres hijos, y su éxito en el mundo empresarial con su cadena de gimnasios, Nine Fitness.

https://www.youtube.com/watch?v=aB4PWNyZxiM&feature=youtu.be

Otros estrenos de Amazon Prime Video para octubre

Amazon Prime Video nos trae un montón de novedades este octubre.

El primer día del mes empieza La Sucursal una simpática comedia colombiana sobre la vida de los empleados de las oficinas de un banco.

También da comienzo la temporada de la terrorífica In Fabric, una inquietante historia de fantasmas ideal para quienes les guste sentir miedo. Por último, ese mismo día comienza The Rental, el esperado debut de Dave Franco como director.

El día 2 no puedes perderte el inicio de la segunda temporada de Savage X Fenty Show, que este año contará con la presencia de importantes estrellas internacionales como Rosalía, Roddy Rich, Ella Mai y Bad Bunny.

Otros estrenos que se darán a lo largo del mes de octubre de una forma escalonada son: Black Box, The Lie, Haunt, The Twilight Zone, Penny dreadful city of angels, Utopia, La Sirena, Little Miss Dolittle, Truth Seekers y Crazy Rich Asians, entre otros muchos.

Amazon Prime