Escritorio en L y otras ideas para montar tu despacho en casa

Cualquier experto en mobiliario de oficina sabe lo útil que resulta un escritorio en L para aprovechar el espacio de trabajo. Este tipo de mesas nos permiten contar con espacios diferenciados (ordenador, papeleo, reuniones puntuales, etc.). De hecho, son perfectas para el teletrabajo.

El confinamiento nos demostró que teletrabajar no solo era posible, sino también productivo. Así que si quieres montar tu propio despacho en casa, no te pierdas nuestra selección de todo lo que necesitas para ello.

Coavas ARLETTE-BK-1125 - Escritorio en L

Este escritorio en L destaca por su aspecto moderno y minimalista. Los que la han probado destacan su ligereza y estabilidad. Sus materiales resultan muy resistentes y fáciles de limpiar, lo que los hace ideales para aguantar largas jornadas de teletrabajo. Nos ha parecido muy práctica su superficie anti rayaduras.

Como suele suceder en este tipo de mesas, son perfectas para aprovechar las esquinas y constituyen un excelente escritorio de ordenador. El fabricante recomienda acertadamente combinar dos de estos escritorios en L para formar una gran mesa de trabajo con forma de C.

Habitdesign 004606F - Escritorio ordenador multiposición

Si por algo nos ha encantado este escritorio de ordenador es por la posibilidad de colocarlo en diversas posiciones. Podemos utilizarlo como una mesa en forma de L o transformarlo en un buró lineal con solo girar su módulo reversible. En cualquier caso, gozarás de un completo espacio de almacenamiento provisto de dos estantes y cinco cajones.

Otro aspecto que nos ha gustado de este escritorio para ordenador es su material ecosostenible y de sencillo mantenimiento. También destaca por tener un montaje muy rápido y simple.

El escritorio es una maravilla por el hecho de que puedes elegir la configuración que quieras. Esto me ha resultado muy útil. Cliente Amazon

Femor - Silla giratoria de oficina

La silla Femor es uno de los modelos más vendidos y mejor valorados de Amazon, especialmente si tenemos en cuenta su precio asequible. El punto fuerte de la misma reside en su confortable diseño ergonómico, que podremos ajustar a nuestro gusto (tanto el reposacabezas como la altura son regulables).

Todos los detalles de esta silla han sido cuidados al máximo para garantizar una óptima comodidad durante largas sesiones de trabajo. El respaldo transpirable y el asiento relleno con materiales de alta densidad son todo lo que necesitas para que se te pase volando la jornada laboral.

AIO IOX Primux 2403F - Ordenador all in one

¿Sabías que los PCs all in one son la opción más demandada por los que trabajan desde casa? Este tipo de ordenadores pueden integrarse en cualquier lugar por su pequeño tamaño y, además, resultan más cómodos de manejar que un portátil.

El AIO IOX Primux 2403F lo tiene todo para mejorar tu productividad por un precio superreducido. Incluye teclado, ratón y un soberbio monitor Full HD de 24”. Tan solo necesita que le instales el SO de tu preferencia (los hay gratuitos como Linux y Chrome OS).

Las prestaciones técnicas de este equipo, con procesador Inter i3, 8 GB RAM y 240 GB SSD, lo hacen perfecto para resolver todo tipo de tareas con gran fluidez. ¡Quedará genial encima de tu escritorio en L!

