Equipamiento airsoft: todo lo que necesitas para practicar el deporte de moda

Por talla no vas a tener problema yo gasto una 60 de chaquetón y puede ajustarse para mucha más talla, los bolsillos son super útiles se acoplan muy bien al velcro puedes intercambiar la zona de cargadores para pistola con la funda para pistola etc. Para mí la funda de pistola esta bien enganchada pero queda un tanto suelta para correr, nada que no pueda solucionarse los cargadores de m4 cojen perfectamente y la parte trasera todo molle para acoplar cualquier utensilio o auxiliar. El cinturón muy ancho, yo tengo una talla 50 y sobra cinturón de sobra y tiene muchos anclajes para que quede bien acoplado con el chaleco para mí perfectos acabados totalmente recomendable.