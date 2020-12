Elige tu vestido y complementos perfectos para Navidad

¿Todavía no has elegido tus vestidos para Navidad? ¿Quieres llevar las últimas tendencias en moda de fiesta? Entonces, te alegrará saber que hemos preparado para ti todo lo que necesitas para llevar un look femenino navideño que deslumbrará a todos por su elegancia.

A continuación te presentamos una cuidada selección de vestidos de Navidad para mujer, joyas y zapatos. Todos ellos destacan por su excelente relación calidad-precio, así que podrás lucir como toda una celebrity por muy poco dinero. ¡De nada!

Little Mistress Nicky Navy Sequin: uno de los vestidos de Navidad para mujer más chics de Amazon

El modelo Nicky Navy Sequin de Little Mistress es de esos vestidos para la cena de Navidad o de Nochevieja capaces de convertirte en el centro de todas las miradas. De hecho, es una buena muestra de lo que es capaz de lograr esta firma británica especializada en ropa de fiesta glamurosa y asequible.

El Nicky Navy Sequin es un vestido de fiesta sin mangas y que deja la espalda parcialmente al descubierto. La falda, que cubre hasta los tobillos, cuenta con una abertura lateral asimétrica que le confiere gran dinamismo. Toda la prenda está cubierta por lentejuelas de color azul noche, lo que le aporta un brillo precioso y elegante, muy apropiado para celebraciones nocturnas.

Lo que más nos gusta de este maxivestido de fiesta es que tanto su tejido como su diseño ofrecen un gran confort y libertad de movimientos. Gracias a ello, podrás darte el gusto de lucir distinguida sin necesidad de sentirte encorsetada.

Comprar

ESPRIT Collection: una falda muy fashionista y supercómoda de llevar

Esprit es una conocida multinacional de moda con más de 50 años a sus espaldas. Sus diseños se caracterizan por captar las últimas tendencias para crear ropa moderna y cómoda, como es el caso de esta falda dorada para fiesta.

Esta falda acampanada es la prenda perfecta para crear un look navideño de dos piezas. Su llamativo brillo dorado y su confección plisada hacen de ella un modelo muy femenino que combinará muy bien con cualquier top.

Al ser una prenda de poliéster 100 %, se lava perfectamente en lavadora, y, además, es muy resistente al desgaste. El hecho de contar con una cintura elástica hace que sea increíblemente cómoda de llevar, por lo que podrás lucirla sin preocuparte de coger algún kilito extra durante estas fiestas.

Comprar

Tommy Hilfiger 2780388: los mejores pendientes para combinar con tu vestido para la cena de Navidad

La firma norteamericana Tommy Hilfiger siempre ha sido sinónimo de exclusividad y de favorecedores diseños juveniles. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en estos pendientes de aro de 22,7 cm de diámetro fabricados en acero inoxidable y chapados en oro amarillo.

Un detalle que nos ha llamado mucho la atención es el pequeño adorno que decora uno de los pendientes. Se trata de un esmalte con los colores de Tommy Hilfiger; una forma sutilmente original de marcar la diferencia con otros pendientes de aro.

La estética moderna y discreta de estos pendientes femeninos combinará perfectamente con cualquiera de tus vestidos para Navidad. Además, la versatilidad de su diseño hace que también puedas lucir esta joya en tu día a día, sin necesidad de reservarla para ocasiones especiales.

Comprar

Tommy Hilfiger 2780316: una delicada pulsera para dar un toque de distinción a tu look navideño

Esta pulsera combina a las mil maravillas con los pendientes de aro que acabamos de analizar. De hecho, tanto su diseño, actual y minimalista, como la calidad de sus materiales, nos recuerda mucho a ellos. Su estética es tan sobria y sofisticada que puede integrarse a la perfección con todo tipo de prendas y joyas.

Este modelo de pulsera para mujer cuenta con un doble brazo, en cuyo centro figura un círculo con un logotipo grabado donde se puede leer el nombre de la marca. Toda la pieza está realizada en acero inoxidable bañado en oro dorado.

La pulsera 2780316 de Tommy Hilfiger Jewelry es uno de los modelos más buscados de Amazon, a raíz de que se la viésemos puesta a Ester Expósito. La actriz protagonista de Élite la lució en su muñeca y pudimos comprobar que se trata de una joya muy polivalente, capaz de encajar en cualquier estilo.

Comprar

SELECTED FEMME Suede Pump: los zapatos de mujer para Navidad que tu outfit de fiesta necesita

Los Suede Pump de la marca danesa SELECTED FEMME son de esos zapatos femeninos creados para marcar la diferencia. Se trata de un calzado de punta redondeada realizado en genuino cuero de color rojo, que cuenta, además, con una elegante decoración frontal. Tanto el empeine, como la plantilla y el arco están hechos de piel de vacuno, lo que le confiere una estética premium y un tacto muy suave.

A pesar de ser un zapato de mujer para Navidad, este modelo de SELECTED FEMME no es el típico calzado “mata-pies” que estás deseando quitarte por su incomodidad. Muy al contrario, sus grandes tacones cuentan con una base cuadrada y las suelas están fabricadas de resina, por lo que aportan gran estabilidad y confort.

Comprar

Buffalo Juliet Pump: aporta sensualidad a tu vestido navideño con estos flamantes stilettos

La veterana marca alemana de zapatos Buffalo es todo un referente en el mundo del calzado. Aunque generalmente la asociamos con modelos informales, lo cierto es que su amplio catálogo también incluye delicadas propuestas como estos zapatos de mujer para Navidad.

Estos zapatos stiletto llaman la atención por el estilizado diseño que le confiere sus puntas estrechas y por su color dorado. Al igual que el modelo anterior, cuenta con un forro de contraste, si bien en este caso, el exterior está realizado en charol sintético (solo la suela y el interior es de cuero).

En definitiva, los zapatos Juliet de Buffalo en color oro le aportarán una chispa de brillo a cualquiera de tus vestidos para Navidad. Si prefieres otros colores, también están disponibles en negro, rojo metalizado y plata. La sensualidad que le confieren sus tacones de aguja de 10,8 cm es, sencillamente, irresistible.

Comprar