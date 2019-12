Eastpack: las mochilas, maletas y riñoneras de moda

1952 es el punto de partida de la marca americana Eastpak. Desde sus comienzos, Eastpak estuvo destinada a equipar a las tropas del ejército estadounidense, sin embargo, el paso de los años y las tendencias de moda la han consagrado como un símbolo de comodidad, confort y estilo entre los jóvenes de todo el mundo.

Mochilas, maletas y riñoneras son algunos de los productos más vendidos de esta exitosa marca. No te pierdas los modelos más demandados para estas navidades y aprovéchate de un descuento de hasta -45% en Amazon.

Las mejores mochilas Eastpak

Ergonomía, polivalencia, alta calidad en cada uno de sus materiales y una resistencia inconfundible son algunas de las señas de identidad de la marca Eastpak. Sin lugar a duda, las mochilas Eastpak, imprescindibles tanto para ir a la escuela o a la universidad como para emprender un viaje de varios días sin necesidad de recurrir a maleta, son uno de esos objetos que no pueden faltar entre nuestros artículos más usados.

El modelo Eastpak Tutor de 39 litros de volumen, con protección y acolchado, fabricado en 100% nylon de color azul y con compartimentos para llevar todo lo que necesitemos, es uno de nuestros productos preferidos de la marca. Si eres un apasionado del negro y no te convence el azul marino, también podrás encontrar la misma Eastpak Tutor en color negro.

Buscaba una mochila para llevar el equipaje de un fin de semana o hasta 3 días y que pudiese volar conmigo en cabina, tras valorar otras marcas más de estilo de montaña me decidí por Eastpak dado que ya tengo otros productos de la marca y nunca me han decepcionado. Esta mochila está a la altura, tiene una buena capacidad y aún encima es expandible, la tela es muy resistente y sufrida. Encantado con ella. Cliente Amazon

Para todos aquellos que busquen un modelo más sencillo pero igual de como y efectivo, la mochila infantil Eastpak Provider de 33 litros disponible en una amplia gama de colores cuenta con compartimentos dobles y uno especialmente dedicado a portátiles de hasta 15 pulgadas.

Es amplia y a priori parece bastante resistente. El refuerzo que lleva en las asas hace que la mochila se coloque bien en la espalda. Lleva varios compartimientos que te permite llevar cada cosa en su sitio y caben todos los libros, estuches y demás cosas que se necesitan para ir al instituto. El primer día lo llevaba absolutamente todo dentro de la mochila, y aún sobraba algo de espacio. Tengo que decir que la mochila es bastante grande, pero si no la llevas llena, las cintas que tiene en los laterales te permite adaptarla para rebajarle el volumen. Cliente Amazon

Si eres un amante del deporte o, por el contrario eres de los que prefieren las bolsas de mano en lugar de las clásicas mochilas, la Eastpak READER S de 40 litros y la amplísima Eastpak Warehouse de 135 litros transportable mediante un sistema de ruedas son dos de las bolsas de viaje que ofrecen muchísimo por un bajo coste.

Maletas de cabina Eastpak

Haz que tu viaje sea cómodo y agradable con las maletas de cabina Eastpak. Olvídate de tener que comprobar las dimensiones exactas en cada uno de tus viajes y asegúrate de llevar todas tus pertenencias siempre contigo. Todas las maletas Eastpak destacan por la alta resistencia y la excelente calidad de sus materiales.

Decántate por un modelo rígido y con ruedas 360º con la Eastpak Tranzshell M o decídete por alguno de los modelos de maleta de tipo bolsa de 42 u 80 litros de capacidad (Eastpak Tranverz S o Eastpak Trans4 L).

Muy práctico: el interior está dividido a partes iguales por la mitad y cada lado tiene su propia cremallera, dejando un espacio en el medio en el que se pueden poner cosas que nunca sabes donde meter en la maleta. Realmente es muy práctico. Cliente Amazon

Riñoneras Eastpak: un accesorio indispensable

Las riñoneras y bandoleras Eastpak son el complemento perfecto a cualquiera de tus looks. Todas ellas, sea el modelo que sea, cuentan con un tamaño ideal y ergonómico que las hacen muy agradables de llevar en todo tipo de situaciones.

Fabricadas en nylon de calidad y con un acabado exquisito, decántate por un modelo de riñonera Eastpak Springer Black Denim si buscas un modelo sencillo y clásico para guardar el móvil o pequeños accesorios, o por la Doggy Bag Style de 3 litros de capacidad si deseas contar con un compartimento extra.

Riñonera ante todo práctica. Tamaño perfecto para todo uso. Ni excesivamente grande ni muy pequeña. Cliente Amazon

Para los enamorados de los bolsos bandolera, no debes pasar por alto el práctico Eastpak The One, un bolso de 2,5 litros, 21 cm de altura y 5,5 cm de ancho repleto de cremalleras.

Un clásico. Esta bandolera es igual desde hace muchos años y fue hace muchos años cuando probé la primera y desde entonces no he cambiado de modelo sino de color. Es de muy buena calidad, material indestructible y siempre las acabo cambiando, con los años, por variar de color. Eastpak ofrece 30 años de garantía, con eso lo digo todo. Cliente Amazon

