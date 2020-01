Docking station: qué es y qué puede hacer en tu hogar

Por el momento funciona perfectamente. Me reconoce los dos discos duros instalados en la base, sin problema alguno. La he conectado al puerto USB de un router secundario ASL 26555 que estaba cogiendo polvo en un rincón, con SAMBA y UPNP activados, he dsactivado DHCP, y la dock la utilizo como un pequeño NAS, al cual puedo acceder desde cualquier PC, smartphone, TV, etc. A pesar que el switch del router Amper ASL 26555 solo alcanza los 100 Mbs, he podido probar una película en dos TV diferentes a 1080P, al mismo tiempo, sin cortes de ninguna índole, una por cable y la otra mediante WiFi. Por otra parte me ha sorprendido gratamente que cuando cesa la transmisión, el disco duro pasa en suspensión al cabo de 7 minutos y queda en standby hasta una nueva conexión, evitando así el uso del mismo y el consumo inútil de energía, sin necesidad de apagar la base.