Disfruta del cine en casa con tu proyector Wi-Fi portátil

¡Estaba buscando un proyector y en este he encontrado lo que buscaba. Es de tamaño pequeño y ligero, lo que hace que sea fácil de transportar. En cuanto a su calidad de imagen me ha sorprendido gratamente por el precio que tiene, unos 150 euros. No esperaba que tuviera una calidad de imagen profesional, pues estos son mucho más caros, pero a pesar de ello proyecta una imagen bastante clara y nítida.