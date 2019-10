Disfraces de Halloween: ideas originales para triunfar

Desde que te lo pones la gente flipa. Es un disfraz muy llamativo y original que nunca pasa desapercibido. Fui con él por la calle y me hacían videos desde los coches y la gente me pedía fotos. Si te gusta dar la nota éste es tu disfraz. A mi perra casi le da un infarto cuando me ve llegar con él a casa y es superdivertido con los niños.