Descubre las máquinas para hacer helados: diversión en familia y productos naturales

He tenido varias máquinas de helados a lo largo de los años, es la primera con compresor. Las otras tenían una cubeta que había que meter al congelador. No entiendo los comentarios de que no deja el helado bien: lo deja perfecto. Pero siempre hay que complementarlo con un poco de congelador: si se pusiese tan duro como cuando está en el congelador, la pala no podría girar y se quemaría el motor. En cualquier caso, lo deja lo suficientemente helado como para tomarlo tipo soft-serve. Para una textura de "heladería", basta con meterlo unas horas al congelador.