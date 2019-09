Corsair: ratones, auriculares, alfombrillas y todo lo que necesitas para jugar online

Cómo siempre en Amazon, me llegó el día indicado, con una caja para proteger el producto de los golpes. El material es de buena calidad, algo normal cuándo viene de una marca buena como Corsair. Por debajo lleva como una goma por lo que es antideslizante, cuesta moverla de su sitio, tras sacarla de la caja se ha puesto plana en 5 minutos, sin coger mala forma, por lo que es muy flexible. La parte superior es lisa con un tacto suave, perfecta para que el ratón se deslice sin problemas y sin hacer ninguna fuerza. El cursor no hace extraños en la pantalla con los ratones ópticos (al menos el mío). El tamaño es ideal para un escritorio algo grande, por lo que cabe perfectamente el teclado y el ratón como se puede ver en la foto que adjunto. le da un look más limpio y ordenado al escritorio. Sirve para escritorio gamer o de ofimática, si en un tiempo veo que la alfombrilla no se rompe, seguramente compraré otra para el escritorio del trabajo. Recomiendo 100% su compra.