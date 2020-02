Completa tu colección de Lego Star Wars con las últimas novedades

Esta caja de Lego es una autentica pasada, una recreación en bloques de una nave de combate de Star Wars. No le falta detalle, cabina abatible, misiles... Genial. Son menos de 500 piezas, a primera vista pueden parecer más, me ha sorprendido que tuviera tan pocas, incluye 3 minifiguras para que los niños puedan recrear la escena que prefieran de la peli en su casa. El montaje es fácil, las instrucciones detalladas no dan pie a errores, pero como digo siempre y no me cansaré de repetir, lo bonito es montarlo en familia, para compartir la emoción de ver como coge forma con tus hijos. Es super recomendable si eres fan de los Lego y de la saga Star Wars, si es así no puedes dejarlo escapar.