Compara las mejores máquinas de afeitar para regalar en Navidad

La máquina de afeitar es un regalo perfecto para hombre. Los nuevos modelos cada vez realizan más funciones y son muy fáciles de utilizar, lo que permite obtener resultados realmente profesionales sin salir de casa.

Si estás buscando la mejor máquina de afeitar para regalar estas Navidades, no te puedes perder los análisis que te hemos preparado. ¡Con ellas acertarás seguro!

Braun MGK5280: un kit de barbería todo en uno

Dentro del set Braun MGK5280 encontrarás absolutamente todo lo que necesitas para arreglar tu pelo. Este completísimo kit cuenta con 9 accesorios con los que podrás eliminar tu vello corporal y facial, cortarte el pelo o dejar tu barba impecable.

Un aspecto que nos ha gustado mucho de esta máquina de afeitar Braun es la gran cantidad de ajustes de longitud que posee: podrás personalizar hasta el más mínimo detalle todos tus looks. Mención especial merecen su batería de larga duración (100 minutos) y sus afiladas cuchillas ultraprecisas.

Máquina de afeitar Braun MGK7220: increíblemente versátil

Siguiendo con la línea de las máquinas de afeitar all in one, no podemos pasar por alto el modelo MGK7220 de Braun: un todopoderoso 10 en 1 que afeita, depila, y recorta.

Esta máquina de afeitar Braun cuenta con diversos peines y una gama de ajustes de longitud que va de 0,5 a 21 mm. Imagina la cantidad de estilismos que podrás lograr cuando la tengas entre tus manos.

No se nos ocurre prácticamente nada que está afeitadora no puede hacer: desde depilar la nariz y las orejas, hasta recortar la barba o cortarte el pelo. Incluso es capaz de ajustar la potencia del motor a la longitud de tu vello facial. ¿Qué más se le puede pedir?

Máquina de afeitar Philips Serie 3000 S3233/52: la mejor relación calidad-precio

Esta máquina de afeitar Philips ofrece unas prestaciones muy interesantes a un precio sumamente ajustado. Hemos flipado con su sistema de cabezales pivotantes de 5 dimensiones que se adaptan totalmente a cada contorno. Además, sus 27 cuchillas autoafilables proporcionan el máximo apurado.

La versatilidad de esta máquina de afeitar se ha visto reforzada con la inclusión de un accesorio para recortar tanto las patillas como el bigote. El único pero que le vemos es que la batería no dura tanto como los otros modelos que hemos analizado (60 minutos).

Braun Series 5 50-B1000s: ¿la mejor máquina de afeitar de Amazon?

Si eres de los que exigen lo máximo a la hora de afeitarte, no deberías pasar por alto la que, para muchos, es la mejor máquina de afeitar de Amazon. De hecho, incorpora la última tecnología para proporcionarte una experiencia inmejorable. La flexibilidad de su triple navaja y su mango ergonómico llevarán tu confort al siguiente nivel.

Al igual que la máquina de afeitar Philips, este modelo de Braun también funciona en seco y en húmedo. No obstante la supera en autonomía y en lo fácil que resulta de limpiar. Además, gracias al sistema Easy click puedes ampliar sus funciones con nuevos cabezales.

