Colchón viscoelástico: los cuatro mejores modelos que deberías comprar

El colchón está genial. Tardó en llegar 10 días. Vino enrollado al vacío en un paquete bastante pequeño. Pasadas cuatro horas ya tenía los 20 cm de altura. Me gustó ver la información que traía la etiqueta, ya que había comprado otro similar en el que no se especificaba absolutamente nada. Tiene dos lados indicados claramente, ambos con viscoelástica, de invierno y de verano. Su firmeza es intermedia, muy confortable en las dos caras. No se notan puntos de presión, no se hunde, tiene buena independencia de lechos y no se notan los movimientos de la otra persona. El grosor es de 20 cm, las sábanas bajeras estándar se adaptan bien y no hacen arrugas como me pasaba en el de 15 cm. Considero que la relación calidad-precio es inmejorable y estoy muy contenta con la compra. Lo recomiendo.