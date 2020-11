El Cid: la nueva serie de Amazon Prime protagonizada por Jaime Lorente

El Cid es la serie del momento. Hace unos días se anunció tanto su tráiler oficial como la fecha de su estreno mundial en Amazon Prime Video, el 18 de diciembre de 2020. Se trata de una de las producciones más ambiciosas y prometedoras de la plataforma, así que ya estamos contando los días que faltan para disfrutar de ella.

El Cid de Amazon promete conquistar seriéfilos y amantes de las tramas históricas. Destaca por su rigor histórico e impresionante despliegue de medios (4000 m² de decorados, 11 000 figurantes y un equipo formado por más de 200 personas). A todo ello se suma un actor protagonista de la talla de Jaime Lorente.

El Cid: una serie que dará mucho de qué hablar

La Historia como nunca antes la habías vivido

Ciertamente, todos nosotros conocemos a grandes rasgos la figura de Rodrigo, “Ruy”, Díaz de Vivar. Sin embargo, muy pocos son los que han logrado desentrañar los misterios y aristas de este legendario personaje. La serie de El Cid nos abre las puertas a esta apasionante historia llena de aventura, misterio, amor y traición.

La serie nos sumerge de lleno en el siglo XI, un período de nuestra historia tan convulso como fascinante: la España medieval de las Tres Culturas. A través de sus 5 capítulos, podremos profundizar en la vida de Rodrigo Díaz de Vivar (1048-1099) desde sus comienzos.

Un elenco de lujo para dar vida a la serie El Cid

Basta ver las primeras escenas para comprobar hasta qué punto el reparto que interpretará la serie El Cid de Amazon está a la altura de esta producción. La compleja personalidad de Ruy será encarnada por Jaime Lorente (La Casa de Papel, Élite, El Secreto de Puente Viejo), el actor de moda que arrasa en todas las producciones en las que participa.

Por su parte, el elenco encargado de interpretar al resto de personajes históricos que componen la trama contará con otros muchos fichajes estrella: Juan Echanove (Obispo), Carlos Bardem (Conde de León), Álvaro Rico (Nuño), Elia Galera (Reina Sancha) y Lucía Guerrero (Doña Jimena). Con semejante reparto, ¿no estás deseando verla?

Series exclusivas: una de las principales ventajas de suscribirse a Amazon Prime

El Cid en Amazon Prime Video se suma a otras producciones exclusivas de esta plataforma. No nos olvidamos de otras series españolas como Pequeñas coincidencias, La templanza, El desafío: ETA, El corazón de Sergio Ramos o Rafa Nadal Academy. Este extenso catálogo también cuenta con galardonadas ficciones internacionales como Good Omens, Hanna, The Boys y Homecoming.

En realidad, Prime Video y sus contenidos multidispositivo en la más alta calidad de imagen es solo uno de los muchos beneficios que aporta suscribirse a Amazon Prime. Así, por solo 36 € anuales (con 30 días de prueba gratuita), se tiene acceso a e-books, almacenamiento fotográfico y música ilimitados, juegos y Twitch.tv.

Lo que termina de hacer irresistible la suscripción a Amazon Prime son los privilegios que aporta a la hora de comprar en esta macrotienda online. Envíos rápidos y gratuitos, acceso prioritario a las ofertas flash y descuentos exclusivos son sus principales ventajas, pero no las únicas. ¿Cómo es que aún no te has suscrito?

