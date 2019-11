Chubasqueros y cortavientos running: encuentra los mejores para correr con lluvia y frío

Columbia es una garantía, así que me decidí por este chubasquero por las opiniones que he podido confirmar con su uso. Se puede usar, en verano, primavera y otoño sin problemas, quizás en invierno con algo grueso por debajo también. En verano en zonas tropicales lo he utilizado y no me he sentido agobiado de calor. Sienta bien, y lo único que si buscáis chubasqueros largos, este se quedaría un poco corto, pues cubre justo unos cuatro dedos por debajo de la cintura. De cualquier modo cumple sobradamente como chubasquero.