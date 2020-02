Centro de planchado vs. plancha de vapor: qué te conviene más

Va genial. Con ella plancho súper rápido y no tengo que andar dándole varias pasadas a la ropa. La suela de la plancha es fantástica porque reparte el calor y lo distribuye por todos sus orificios y no es como la anterior que tenía que solo calentaba por una parte y, por lo tanto, solo planchaba por ese lado. El pulverizador es fantástico porque funciona incluso estando la plancha vertical, por lo que va genial para las prendas que están colgadas. No gotea nada, así que no te tienes que preocupar de que deje los típicos cercos. Muy, muy buena compra.