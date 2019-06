Carnival Row: qué sabemos sobre la esperada serie de Orlando Bloom y Carla Delevingne

El próximo 30 de agosto está marcado en rojo en el calendario de todos los fans de Orlando Bloom y CaraDelevingne, día en el que Amazon Prime estrena su nueva serie, Carnival Row, disponible desde ese mismo día en versión original en más de 200 países de todo el mundo.

Échale un ojo al nuevo teaser de la que será una de las series del año, Carnival Row:

Orlando Bloom y Clara Dlevingne encabezan el reparto

Orlando Bloom y Cara Delevingne serán los protagonistas de este drama fantástico que nos trasladará a una época neovictoriana en el que criaturas mitológicas y seres humanos deberán luchar por convivir. Todo cambiará cuando el detective Rycroft Philostrate (Bloom) y el hada refugiada Vignette Stonemoss (Delevingne) pongan a prueba los límites de la sociedad al llevar en secreto su relación amorosa en este intolerante panorama que les ha tocado vivir. Tras una serie de asesinatos en Row, la ciudad verá amenazada su convivencia entre ambas especies.

Junto a los dos actores protagonistas, completan el reparto caras conocidas como la del actor David Gyasi, interpretando al fauno Agreus, quien desafiará el orden social al mudarse a un barrio frecuentado por humanos, Karla Crome dando vida a Tourmaline, un hada que se ve obligada a refugiarse en la ciudad de Row e IndiraVarma poniéndose en la piel de la matriarca de una de las familias más poderosas de The Burgue.

Ocho capítulos de aproximadamente una hora de duración serán los encargados de desarrollar este drama fantástico dirigido por RenéEchevarria y TravisBeacham.

Esta esperadísima producción, llega de la mano de Legendary Television, la compañía líder en entretenimiento con subdivisiones dedicadas al mundo de la televisión, el cine o los cómics.

Hasta entonces, debemos esperar hasta el próximo 30 de agosto para poder disfrutar de Carnival Row, otra de las series que la plataforma de Streaming Amazon Prime Video pone a nuestro alcance, junto con títulos originales de Amazon como The Man in the High Castle, The Marvelous Mrs. Maisel o su último lanzamiento, Good Omens, y todo, por tan solo 36 € anuales.

Amazon Prime Video es parte de los beneficios de los que podemos aprovecharnos si somos clientes de Amazon Prime, el servicio premium para todos los clientes de Amazon. Disfrutando de ventajas como las de gastos de envío totalmente gratuitos sin necesidad de realizar un pedido mínimo, o Prime Now, el servicio de entregas inmediatas con el que Amazon pone al alcance de sus clientes la recogida inmediata de sus productos en algunas ciudades, como Madrid o Barcelona.

Undone, nueva serie de Amazon de los creadores de Bojack Horseman

Producida por Amazon Studios y Tornante Productions llega Undone, una serie de animación para adultos hasta ahora nunca vista sobre la vida de Alma, una joven que, tras sufrir un fatal accidente de coche, experimentará extraños viajes al pasado para resolver la misteriosa muerte de su padre Jacob.

Creada a través de la novedosa técnica de rotoscopia, el director HiskoHulsing, junto con el estudio Submarine y MinnowMountain serán los encargados de emplear métodos originales como el de pintura al óleo sobre un lienzo para el renderizado de imágenes grabadas por actores reales.

Protagonizada por RosaSalazar (Alita: Ángel de combate), dando vida a Alma, y BobOdenkirk (Better Call Saul) interpretando a su padre Jacob, esta nueva serie dirigida por Raphael Bob-Waksberg y Kate Purdy promete marcar un antes y un después en las series de animación para adultos.

