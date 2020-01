Cargadores solares, la mejor alternativa a los powerbank

Los powerbanks o baterías portátiles han venido desde hace unos años surtiendo de energía a móviles y tablets de todo el mundo. Sin embargo, el cargador solar gracias a su versatilidad, polivalencia y haciendo uso de la energía solar, nos permite poder llevarlo a cualquier parte y utilizarlo como si de un cargador al uso se tratase.

Deja la pesada batería portátil en casa y hazte con uno de los modelos de cargador solar móvil que te presentamos a continuación:

ADDTOP - Cargador solar portátil de 25 000 mAh

¿Cuántas veces te has quedado sin batería en el momento menos oportuno? El cargador solar portátil de Addtop, con sus 25 000 mAh de batería, nos proporciona hasta 10 cargas de teléfono dependiendo del modelo de smartphone que tengamos.

Sus cuatro paneles solares son capaces de absorber la energía solar de una forma efectiva y rápida, especialmente si lo comparamos con otros modelos de cargadores solares que existen en el mercado. Viene equipado con 2 entradas USB en las que poder cargar hasta dos dispositivos de manera simultánea. Hay que destacar que una vez finalizada la carga, el cargador terminará automáticamente de suministrar energía evitando así dañar el teléfono.

Incluye impermeabilidad y luces de emergencia, especialmente ideadas para colgar el cargador solar móvil en nuestra mochila mientras vamos de viaje. Su peso es de 540 g.

Tiene un montón de batería, es perfecto para un viaje largo de mochilero y está vez si se nota que carga algo con los paneles ya que había probado otras anteriormente que no se cargaban nada con el sol pese a tener panel solar, claro que está incluye 4 paneles. Por ponerle una pega cuando cargas dos móviles emite un pitido muy bajo que puede llegar a ser molesto si quieres dormir. Cliente Amazon

POWERADD - Cargador solar portátil de 12 000 mAh

Si estás buscando un cargador solar que se adapte a tu frenético ritmo de vida has de saber que estás ante el modelo indicado. El cargador Poweradd, gracias a sus 12 000 mAh, nos suministra de la suficiente energía como para obtener hasta 4,5 cargas de teléfono según el modelo.

Está pequeña batería solar portátil incorpora 3 modos de iluminación para que podamos usarla como linterna en nuestras escapadas rurales. Además, es impermeable y posee una alta resistencia ante golpes y polvo. Como nota final, este cargador es apto para usarse como encendedor. Incorpora 2 puertos USB para ayudarnos a cargar de manera simultánea nuestros dispositivos.

Esta batería tenía que tenerla en mi kit de supervivencia, una de las cosas que me hizo decidirme, es el encendedor incorporado que puede prender el papel para encender un fuego. Cliente Amazon

SLOLS - Cargador solar 26 800 mAh

Nada más y nada menos que 26 800 mAh componen la autonomía de esta extensísima batería solar con carga rápida. En primer lugar, nos encontramos ante un modelo que destaca por la calidad de sus materiales y por incorporar USB tipo C desde el que poder obtener carga rápida. Además de usarlo como cargador, este modelo de batería portátil nos proporcionará 18 tipos de luces LED con las que alumbrarnos y pedir ayuda en cualquier situación de emergencia. También resiste temperaturas entre menos 10º C y 60º C.

Hay que destacar que este cargador solar admite carga inalámbrica, algo muy de agradecer si eres poseedor de uno de los smartphones de última generación que inundan el mercado. En total, podremos cargar simultáneamente hasta 4 dispositivos. Además, ya no tendrás que volver a preocuparte por dejar conectado tu teléfono móvil mientras carga, el cargador es capaz de eludir todo tipo de cortocircuitos y sobrecargas de batería. ¿No es genial?

La compré de urgencia ya que iba a pasar unos días en un camping y me ha venido perfecta, ya que los más de 26000 mAh dan para bastantes cargas, aunque su número tambien dependerá de tu móvil o del aparato que quieras cargar, obviamente. Eso sí, esto también es lo que hace que la batería pese bastante (medio kg aprox.), si quieres gran capacidad, tienes la lacra del peso. Es un buen ladrillo, aunque también es bastante robusta y tiene estilo rugerizada. Cliente Amazon

